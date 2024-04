Pedreira realiza Campanha de Vacinação contra a Gripe 2024

A Prefeitura de Pedreira por meio de sua Secretaria de Saúde intensificou o combate ao mosquito Aedes Aegypti, utilizando o Fumacê para eliminar o transmissor da Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela. Segundo a secretária municipal de Saúde Ana Lúcia Nieri Goulart, o combate com o Fumacê foi iniciado na terça-feira, 05, no Conjunto Habitacional Águas de Março e no Jardim Marajoara.

Para o prefeito Fábio Polidoro, os moradores devem ajudar no combate ao mosquito, não deixando água parada em recipientes como vasos de plantas, caixas d’água e piscinas destampadas, além de permitir a entrada dos agentes de endemias em suas residências.

Os moradores no momento do Fumacê devem manter portas e janelas abertas, gaiolas e aquários devem ser cobertas com um pano, recolher os animais de estimação, bem como os vasilhames de alimentação e água, recolher as roupas no varal, além de recolher alimentos e utensílios domésticos.

