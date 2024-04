A invisibilidade da mãe atípica

A maternidade atípica é uma jornada desafiadora que pode levar as mães a enfrentar diversas dificuldades inesperadas

O Dia Mundial de Conscientização do Autismo é celebrado anualmente no dia 02 de abril. Esta data foi estabelecida em 2007 com o objetivo de compartilhar informações sobre o autismo com a população, visando reduzir a discriminação e o preconceito que cercam as pessoas afetadas pelo transtorno.

Estima-se que o Brasil, com seus 200 milhões de habitantes, possua cerca de 2 milhões de autistas. E, de acordo com o Instituto Baresi, são grandes os índices de abandono físico, financeiro e emocional entre as mães atípicas.

Essas mães atípicas passeiam pelos rótulos de vítima, de guerreira, heroína e escolhida por Deus, mas no final, na grande maioria das vezes, são mulheres sobrecarregadas e invisíveis. Renata Catão é mãe atípica. Ela relata que não é fácil. “Temos que ser muito fortes, e no meu caso, é mais difícil porque minha filha está sem tratamento algum”, conta.

Sua filha, adolescente de 14 anos foi diagnosticada autista após encaminhamento da escola. Ela foi encaminhada para vários tratamentos, mas ainda não foi chamada para nenhum. “Quando minha filha tem crise ou não está bem, fico ao lado dela para ela se sentir segura e isso não tem data ou horário marcado para acontecer. Às vezes é no meio do dia e eu preciso ficar com ela”.

A maternidade pode ser um período desafiador para as mães, mas para aquelas que enfrentam a maternidade atípica, a jornada é ainda mais complexa e imprevisível. “Às vezes, e muitas vezes, me julgo por achar que estou fazendo tudo errado. Estou aprendendo e entendendo minha filha autista aos poucos e graças a Deus e a pessoas muito boas neste mundo que me enviam vídeos explicativos vou entendendo o sentido de tudo”, desabafa Renata.

Se você se encontra nesse período da descoberta do diagnóstico do seu filho, saiba que você não está sozinha. Se você é mãe atípica, não tenha medo de pedir ajuda e se você conhece alguma mãe atípica, lembre-se de que oferecer suporte, respeito e cuidado às mães atípicas é importante para o bem-estar de toda a família. Pequenos atos de gentileza e compaixão podem fazer uma grande diferença na vida dessas mães.

