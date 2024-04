Prefeitura de Holambra inaugura primeiro Ecoponto da cidade no dia 2

A Prefeitura de Holambra preparou uma programação especial para homenagear os trabalhadores da cidade. Serão três dias de celebrações que contarão com Pesca Livre e shows ao vivo. Todas as atividades são gratuitas.

Para começar, no Dia do Trabalhador, 1º de maio, a pesca será liberada uma vez mais na Nossa Prainha, das 7h às 18h. A atividade é voltada exclusivamente para moradores do município. Nos dias 3 e 4 de maio, apresentações musicais tomarão conta da Rua da Amizade (Rua Coberta). O evento terá início às 19h e estrutura local de praça de alimentação.

Na sexta-feira, a noite será dedicada à música Gospel e contará com apresentações de Talita Martins e de Gabriel Guedes. O cantor possui mais de 2 milhões de inscritos em seu canal no YouTube e ficou conhecido com canções como “Minhas Guerras”, “Noiva”, “Ele vem”, “Santo” e “Vitorioso”.

No sábado, para abrir a festa, Edu Ramos, campeão de vários festivais sertanejos, traz o “Boteco do Bruto” para o palco da Rua Coberta, com grandes clássicos do sertanejo. Em seguida será vez de Yasmin Santos, que já emplacou canção na trilha sonora da novela “Pantanal”, exibida pela Rede Globo de Televisão, e dividiu o palco com grandes artistas como Marília Mendonça – grande referência da cantora -, Henrique & Juliano e Leonardo.

De acordo com a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti, a venda e circulação com garrafas de vidro não será permitida durante a festividade.

“Preparamos com muito carinho uma festa familiar para homenagear os trabalhadores holambrenses que, com muita dedicação, garantem, diariamente, o desenvolvimento e a qualidade de vida em nossa cidade”, disse o prefeito Fernando Capato.

Confira a programação:



Quarta-feira, 1º de maio, das 7h às 18h

Pesca Livre

Local: Nossa Prainha

Entrada gratuita

Atividade exclusiva para moradores de Holambra

Sexta-feira, 3 de maio, a partir das 19h

Noite Gospel

Shows de Talita Martins e Gabriel Guedes

Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)

Entrada gratuita

Sábado, 4 de maio, a partir das 19h

Festa do Trabalhador

Shows de Edu Ramos, com o “Boteço do Bruto”, e Yasmin Santos

Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)

Entrada gratuita

