Milhares de pessoas celebram o Dia do Rei em Holambra

Mais de 2 mil pessoas passaram pela região do Moinho Povos Unidos, em Holambra, neste domingo, 28, para acompanhar a celebração do Dia do Rei, uma das mais importantes festividades populares da Holanda. A versão local do evento contou com atividades esportivas, apresentações artísticas e praça de alimentação.

As comemorações começaram logo cedo, com a mais charmosa prova de pedestrianismo do interior de São Paulo, a Corrida do Rei, que reuniu cerca de 400 atletas amadores e profissionais – dentre eles o prefeito da cidade, Fernando Capato, sua esposa, Yvonne Schouten Capato, o vice, Miguel Esperança, sua esposa, Ivone Esperança, e vereadores.

A estudante holambrense Bianca Jeuken Lazzeroni, de 21 anos, participou da etapa pela primeira vez. “Foi uma experiência incrível. Tudo muito organizado e bem sinalizado. A energia da corrida é surreal, todo mundo se motivando e em busca de uma superação pessoal”, contou. “O Dia do Rei é uma celebração muito importante pois permite a integração da nossa comunidade holandesa, mostrando a diversidade cultural e valores da cidade”.

Moradora de Santo Antônio de Posse, a professora de educação física Phamela Zonzini veio com alunas e com amigos participar da prova. “Foi muito legal. Holambra é uma cidade bem bonita e as pessoas que participaram tinham uma energia muito boa e espírito acolhedor”, disse ela.

Após a premiação, o público presente na Praça do Moinho pôde conferir as apresentações do Grupo de Dança Folclórica Holandesa, dos Gaiteiros e da Fanfarra Amigos de Holambra. A Orquestra de Viola Caipira, agora comandada por Lucas Campaci, também marcou presença. Em dia de festa, o bolo não poderia faltar e ele foi servido gratuitamente, acompanhado de um cafezinho. A festividade, que faz parte do calendário do município, passou a integrar, em 2017, o Calendário Oficial de Eventos Turísticos do Estado de São Paulo.

A estudante de biologia Maria Vitória Pereira Dainezi, moradora do Fundão, foi até o local com uma amiga para conferir a programação. “O ambiente estava muito bonito, eu achei a festa muito legal. É bem importante resgatar as nossas tradições”, falou.

“O Dia do Rei resgata a cultura dos imigrantes que tanto contribuíram para a construção da nossa cidade. Exalta e preserva os costumes trazidos a esta colônia há mais de sete décadas e destaca a união dos povos brasileiro e holandês que, juntos, fazem de Holambra uma grande referência em qualidade de vida para todo o Brasil”, disse o prefeito Fernando Capato.

