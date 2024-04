GCM de Artur Nogueira moderniza e integra programa Muralha Paulista para combater a criminalidade

Iniciativa terá início no Cinturão Verde e percorrerá diversos bairros da cidade

A Prefeitura de Artur Nogueira dá mais um passo rumo à modernização e sustentabilidade urbana com o projeto de instalação de lâmpadas de LED em pontos estratégicos da cidade. O projeto terá como ponto de partida o Cinturão Verde, cartão postal localizado entre as Ruas Duque de Caxias e Ademar de Barros.

O prefeito Lucas Sia destaca que a iniciativa visa não só melhorar a iluminação pública, proporcionando mais segurança aos munícipes, mas também reduzir o consumo de energia e os custos de manutenção.

LEIA TAMBÉM:

“As lâmpadas de LED são mais eficientes, duráveis e econômicas. Além disso, elas proporcionam uma iluminação mais clara e uniforme, o que aumenta a segurança nas ruas e contribui para a sensação de bem-estar dos moradores,” disse.

Entradas da cidade e vias movimentadas

De acordo com o secretário de Obras e Serviços, Maxwell Lima, além do Cinturão Verde, outras áreas estratégicas serão contempladas nesta primeira fase, como as entradas do município e vias de grande movimento, como a Rua Rui Barbosa, Expedicionários, 1º de Janeiro, entre outras.

“O objetivo é priorizar locais de grande circulação e vias importantes para o fluxo de veículos e pedestres. Nossa intenção é garantir que os principais acessos à cidade estejam bem iluminados, proporcionando mais segurança para os motoristas e pedestres”, explicou.

Led nos bairros

O diretor de Iluminação, Riquinho Milk, destacou o planejamento da gestão municipal para a expansão do projeto: “Estamos trabalhando de forma estratégica. A iluminação led chegará a diversos bairros do município, garantindo uma iluminação pública eficiente e de qualidade para todos os moradores”, disse.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui