Taurus Festival de Assadores e Churrasqueiros BBQ tem edição especial em Campinas

Principal festa do churrasco do interior do estado ocorre entre sexta-feira, 03, e domingo, 05, como parte das comemorações de 30 anos do Campinas Shopping; evento tem entrada gratuita é pet friendly e conta com shows

O Taurus – Festival de Assadores e Churrasqueiros BBQ –, um dos mais conceituados eventos de “churrasco a céu aberto” do Brasil, volta a Campinas-SP nos dias 03, 04 e 05 de maio (sexta-feira, sábado e domingo), no Campinas Shopping. A edição especial, a primeira na Metrópole em 2024, faz parte das comemorações do aniversário de 30 anos do centro de compras, no Jardim do Lago. A entrada é gratuita.

Conhecido pela diversidade gastronômica preparada pelos principais chefs do circuito BBQ, pelos diferentes estilos e sabores de cerveja e chopes e pela agenda de shows ao vivo, o Taurus abre a programação na sexta-feira, 03, com atrações das 17h às 22h. No sábado, 04, e no domingo, 05, o evento prossegue das 11h às 22h.

“Ao público de Campinas e de sua região metropolitana, apaixonado por churrasco, cerveja e música, pretendemos oferecer diferentes experiências em um fim de semana especial. São dias e noites inesquecíveis de lazer em um ambiente em que se preza a família e sua segurança”, diz o responsável pela organização do Taurus, Túlio Henrique Waetge, proprietário da WB Produções, empresa referência na organização de eventos, festas corporativas, feiras e festivais.

Arena Taurus é brasa, churrasco e cerveja

Os fãs do churrasco terão à disposição na arena montada no Campinas Shopping um cardápio especial assinado por assadores e churrasqueiros de sucesso, cada qual com sua peculiaridade de cortes e maneiras de preparar a carne, seja na brasa, bafo, fogo de chão, na parrilla ou pitsmoker.

Como destaques, a festa do churrasco traz saborosos e incrementados hambúrgueres, a famosa costela preparada no bafo, o Brisket – peito de boi defumado por 12h –, além da costelinha BBQ.

Outras dicas para “matar a fome” na “arena BBQ” são a costela fogo de chão, o leitão espalmado, que tem como acompanhamento arroz carreteiro, baião de 2 e feijão tropeiro, além de picanha, fraldinha defumada, espetos gourmet, linguiças artesanais e o incrível torresmo de rolo defumado. Queima de alho e cupim casquerado também fazem sucesso.

E tem cerveja gelada

Para harmonizar com a gastronomia nada melhor que as cervejas artesanais de diferentes estilos e sabores. O evento ainda traz opções de churros, shakes, sorvetes e cookies. Tudo isso para satisfazer o paladar de crianças e adultos.

O visitante também tem a oportunidade de visitar a exposição de acessórios para churrasco, além de experimentar e levar para casa queijos, cachaças e licores especiais, entre outros produtos. O público jovem ainda pode aproveitar o festival para realizar o sonho de fazer uma tatuagem ou colocar um piercing.

Shows todos os dias e noites

Para agitar a arena do Taurus Festival, em Campinas, sete shows prometem embalar o público. Já na sexta-feira, 03, às 19h, o evento tem como atração a banda Reprise Inédita.

Outras três apresentações ao vivo ocorrem no sábado, 04, e outras três no domingo, 05. No segundo dia de evento, os destaques são os shows com a banda de blues Sobrepeso, às 12h, e com banda Indigo, às 15h30. Para fechar a noite o palco recebe, a partir das 19h, o espetáculo Queen Music Tribute.

O último dia de festival, domingo, 05, tem como atrações a Orquestra de Viola de Valinhos, às 12h, Solidão a Dois – Especial Cazuza e Barão Vermelho, às 15h30, e Viva Las Vegas,a partir das 19h.

Serviço

Taurus Festival de Assadores & Churrasqueiros BBQ – edição Campinas Shopping 30 anos

Local: Campinas Shopping

Endereço: Rua Jacy Teixeira de Camargo, 940, Jardim do Lago, Campinas-SP

Dias: 3, 4 e 5 de maio, sexta-feira, sábado e domingo

Horário: 17h às 22h (sexta-feira); 11h às 22h (sábado e domingo)

Entrada: Gratuita

Estrutura: Espaço kids, praça de alimentação, espaço com expositores, shows, evento pet friendly

Organização: WB Produções

Informações: (19) 9.9494-2787

Redes sociais: Instagram – @taurus_festival e fb/taurusfestival

Cervejaria oficial: Cervejaria Campinas

Patrocínio: Aji-Sal, Lindoya Verão e VPJ Alimentos

Apoio: Ajinomoto Brasil, Embalixo, Audace Wine, Sabor das Índias, Jack Link’s, Ibiobi Smart Club, Tudo em Neon

Programação de shows

Sexta-feira, dia 3 de maio

19h: Reprise Inédita

Sábado, dia 4 de maio

12h: Banda Sobrepeso (Blues)

15h30: Banda Indigo

19h: Queen Music Tribute

Domingo, dia 5 de maio

12h: Orquestra de Violas de Valinhos-SP

15h30: Solidão a Dois – Especial Cazuza e Barão Vermelho

19h: Viva Las Vegas

