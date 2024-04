Justiça suspende assinatura do contrato de concessão do Trem Intercidades entre SP e Campinas

Workshop apresenta linhas de financiamento sob medida e oferece consultoria aos empreendedores públicos e privados da região. Linhas exclusivas para mulheres e produtores rurais estão entre as novidades

Com o objetivo de levar crédito a todos os modelos de negócio ligados ao turismo no noroeste de São Paulo, a Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo (Setur-SP) realiza, nesta terça-feira, 23, o workshop CrediturSP – Acelerando o Desenvolvimento do Turismo de Campinas e Região, uma iniciativa do maior programa de crédito turístico do Brasil, o CrediturSP.

Na ocasião, serão divulgadas novas soluções de crédito com linhas exclusivas para mulheres que desejam empreender, guias de turismo, produtores rurais e uma linha especial para os produtores do Sabor de SP, maior programa de valorização da gastronomia do país. Também será anunciada a abertura de um chamamento público para que novas instituições financeiras façam a sua adesão ao Programa CrediturSP. O programa atualmente conta com a parceria de 17 instituições financeiras.

A iniciativa tem por objetivo impulsionar a atração de investimentos na região de Campinas, diversificar a oferta de atrativos e gerar novos empregos. Com apenas seis meses do lançamento, o CrediturSP já concedeu mais de R$1 bilhão em crédito para municípios e empresas da cadeia turística, de acordo com o levantamento da Setur-SP. A meta é oferecer R$ 4 bilhões para pequenos, médios e grandes empreendedores até 2026.

Com taxas a partir de 0,33% ao mês, carência de até três anos e amortização de 36 a 120 meses, o crédito turístico beneficia toda a cadeia produtiva do setor, do artesão a grupos corporativos, incluindo os 52 setores relacionados ao turismo e as gestões municipais. “Estamos falando de uma região diversificada, com potencial para o turismo de natureza, de negócios, de aventura, cultura e eventos”, disse o secretário Roberto de Lucena, de Turismo e Viagens de SP.

Para divulgar o programa, o Governo de São Paulo desenvolveu uma plataforma disponível no site www.turismo.sp.gov.br/onepage/creditur com informações sobre as linhas disponíveis e as condições de cada uma das instituições que integram a iniciativa: InvestSP, Sebrae-SP, Invest Bank, Banco Caixa Social, Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, Câmara de Indústria e Comércio do BRICS, DesenvolveSP, Banco do Brasil, Caixa, Banco do Povo, Cresol, Sicoob-Credicitrus, Fomento Mais Bank e ACCredito.

Campinas integra a região turística Bem Viver, formada por Americana, Elias Fausto, Monte Mor e Santa Bárbara d´Oeste. Entre os atrativos naturais da maior cidade da região, estão o Parque Taquaral, o Bosque dos Jequitibás e a Pedreira do Chapadão. A cidade possui diversos e museus, como o do Café, que conta a história do produto que modernizou o Estado de São Paulo. Pelo turismo Religioso, destaque para a Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição.

No fim do ano passado, os municípios que integram a região administrativa de Campinas assinaram 40 novos convênios, um investimentos de R$67,5 milhões do turismo de SP beneficiando Araras, Águas de Lindóia, Águas de São Pedro, Águas da Prata, Analândia, Amparo, Atibaia, Bragança Paulista, Brotas, Caconde, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Holambra, Ipeúna, Itapira, Itatiba, Itirapina, Jarinu, Limeira, Lindóia, Mogi Mirim, Monte Alegre do Sul, Morungaba, Nazaré Paulista, Pedreira, Piracaia, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São Pedro, Serra Negra, Socorro, Tambaú e Torrinha.

