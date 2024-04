HORTITEC 2024: O maior encontro de horticultura de América Latina acontece junho em Holambra e deve movimentar R$450 milhões

A Prefeitura de Holambra e o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo inauguram nesta quinta-feira, 25, às 11h, a sede da primeira Base Comunitária de Bombeiros do município. A cerimônia será aberta ao público e contará com a presença do prefeito Fernando Capato, do secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Muraro Derrite, e de autoridades locais civis e militares.

Localizado na Rota dos Imigrantes, 1.567, em área institucional do Residencial Portal do Sol, o espaço irá concentrar os materiais necessários para enfrentar ocorrências com rapidez e mais preparo. “Será uma data marcante no município e mais um grande passo no Plano de Expansão do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo na prestação dos serviços, pois trazemos para mais próximo da população holambrense a pronta resposta às emergências de incêndio, salvamento e resgate, bem como os serviços de segurança contra Incêndio e de educação pública da corporação”, destacou o Tenente-Coronel Kleber Moura de Oliveira, comandante do 7º Grupamento de Bombeiros. Ainda segundo ele, além da demanda de cerca de 16.000 habitantes, a unidade atenderá o fluxo de turistas que circulam pela cidade.

O município conta hoje com 5 bombeiros públicos voluntários credenciados e outros 20 em processo de credenciamento. “Os bombeiros públicos comunitários exercem atividade não remunerada, em caráter honorífico, com objetivos humanitários, cívicos e sociais. Recebem capacitação e são credenciados pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo com o objetivo de cooperar na prestação dos serviços dos bombeiros”, explicou o bombeiro comunitário Ronaldo Marcatto.

“Como bombeiro público voluntário, estou certo de que o espaço irá garantir melhores condições e fortalecer o trabalho realizado por aqui”, disse o prefeito Fernando Capato.

Entrega de viaturas

Além da inauguração, será realizada ao longo da cerimônia a entrega ao município de dois veículos, adquiridos com recursos do Estado. O primeiro deles, é um Autobomba Salvamento (ABS), que conta com estrutura robusta e oferece suporte operacional, desde incêndios até resgates em situações de emergência, além do transporte de equipamentos especializados. O outro é uma Viatura Operacional (VO), um veículo de apoio administrativo ou de atendimento emergencial, destinado ao atendimento de pequenos focos de incêndio e transporte de pessoas e carga. O automóvel tem capacidade para quatro ocupantes e é equipado com sistemas de sinalização de emergência.

