Semana de Alimentação Saudável em Engenheiro Coelho

Iniciada instalação de rede – A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho, através do Serviço de Água e Esgoto de Engenheiro Coelho (SAEEC), inicia nesta semana a instalação de uma rede secundária de coleta de esgoto. O trabalho tem previsão de conclusão de 90 dias e vai acabar com o problema de transbordamento da rede de esgoto atual e o retorno para dentro das casas dos moradores do bairro.

O prefeito, doutor Zeedivaldo Alves de Miranda, falou sobre a importância da obra para os moradores daqueles bairros. “Nós sabemos que uma obra de infraestrutura desse porte é muito importante para a saúde e bem-estar daqueles moradores. Com a conclusão dos trabalhos, nós vamos acabar com o retorno de esgoto que acontece na casa das pessoas que moram naquela região”.

Segundo o Engenheiro Ambiental do SAEEC, Vinicius Nunes Ferreira de Camargo, a instalação dessa rede secundária vai resolver o problema de transbordamento de esgoto em diversas ruas do Jardim Brasil. ‘Essa rede vai dar uma vazão maior para a rede principal, que está no limite de utilização. Faremos a instalação dos poços de visita (PV), que irão receber o esgoto da rede principal em caso de transbordamento”.

A nova rede de esgoto será instalada nas ruas, Alfredo Corrêa da Rocha, Sebastião Lopes Primo, Minas Gerais e Catarina Fraveto Caetano. A obra será feita em etapas, para que ocorra o menor impacto possível no trânsito. ‘Primeiramente nós vamos fazer a instalação dos PVs, pra só então, fazer a instalação de toda a tubulação’, explicou Camargo.

Essa é mais uma importante obra de saneamento que está sendo realizada na cidade. Desde o início da atual gestão, um trabalho intenso foi feito com o apoio do SAEEC para a melhoria do serviço de água e esgoto, acabando com a falta de água em vários bairros da cidade.

“Com essa obra, nós vamos melhorar a qualidade de vida da população com a coleta adequada do esgoto, assim como já fizemos com a distribuição de água. Hoje, todos os bairros da cidade recebem água de qualidade do SAEEC”, completou o prefeito.

