O dia de vacinação passou de quinta-feira para as terças-feiras

Vacinação no bairro Universitários – A Secretaria Municipal de Saúde alterou o dia de vacinação na Unidade Básica de Saúde (UBS) DR Lucyen Alves da Costa, no Bairro Universitários.

Agora, com a alteração, o dia de vacinação passou de quinta-feira para as terças-feiras.

A diretora da Vigilância em Saúde (VISA), Marli Antunes Vieira dos Reis, que cuida das campanhas de vacinação na cidade, explica que, agora, todos os profissionais da UBS passaram por treinamento para aplicação dos imunizantes.

“Nós fizemos um treinamento com todos as enfermeiras e técnicas de enfermagem da UBS Universitários para capacitá-las na aplicação de vacinas. Agora, após essa capacitação, ficou definido um dia fixo, as terças-feiras, para que a população possa se vacinar diretamente naquela unidade de saúde.

Todas as doses de vacina do calendário de vacinação estarão disponíveis”.

Toda a logística para o envio de vacinas foi definida e o horário da aplicação também foi ampliado. Antes, as vacinas estavam disponíveis apenas no período da tarde. Agora, a aplicação começa as 9h e segue até as 15h.

“Nesse primeiro momento nós disponibilizamos esse dia. Porém, se houver demanda, podemos adequar a logística e aumentar a aplicação de vacinas para outros dias”, finalizou Reis.

