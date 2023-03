Projeto “Mentor Art” promove “Noite do Empreendedor” em Engenheiro Coelho

O prefeito, doutor Zeedivaldo Alves de Miranda, se reuniu com representantes e moradores do bairro Cidade Universitária, para resolver o problema da falta de água, que atinge o bairro, de forma definitiva. A reunião aconteceu no gabinete do prefeito, na tarde desta segunda-feira, 30.

Esteve presente na reunião, o presidente da Associação dos Proprietários e Moradores da Cidade Universitária, Moisés Alves, da moradora do bairro, Lúcia Kettle, além do chefe de gabinete, Adauri Donizete da Silva, do membro do governo, João Maurício Victor Heremann, do vereador Sidney Barbosa Meris e representantes do Serviço de Água e Esgoto de Engenheiro Coelho (SAEC).

Desde o início da atual gestão, o prefeito vem se empenhando para solucionar o problema da falta de água, que atinge os moradores do bairro há mais de 25 anos. Os moradores do local nunca foram atendidos pelo SAEC, sendo abastecidos através de poços artesianos da própria associação de moradores desde a criação do bairro. Apesar disso, no ano passado a prefeitura buscou recursos, por meio de emendas parlamentares e investiu na instalação de um novo reservatório de água, com capacidade para armazenamento de 300 mil litros de água.

Uma das soluções que já está em andamento, de forma emergencial, foi o abastecimento do reservatório através de caminhões pipa. O abastecimento do reservatório vem sendo feito desde o último fim de semana. Agora, a prefeitura busca, resolver o problema de forma definitiva, buscando soluções jurídicas para que o SAEC assuma a responsabilidade pelo abastecimento de água do bairro.

