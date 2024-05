RMC discute saneamento e energia em evento em Jaguariúna

Professores dos 1º e 2º anos do Ensino Fundamental da rede pública de Jaguariúna participaram nesta segunda-feira, 29, do programa de formação Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada e Programa Alfabetiza Juntos, do Governo do Estado de São Paulo.

No total, 85 docentes alfabetizadores, professores de Educação Especial e coordenadores pedagógicos participaram da formação, no auditório do Campus I do Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ).

A formação foi ministrada pela articuladora municipal de gestão e formação, Telma Aparecida Alves Conti, com apoio das supervisoras de ensino Luciana Aparecida Moreira Sisti e Francielli Pardinho.

Segundo a Secretaria de Educação de Jaguariúna, no curso os professores recebem conteúdos relacionados à alfabetização e educação integral, currículo, relação entre a teoria e a prática, avaliação e acompanhamento da aprendizagem.

