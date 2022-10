Mulheres participam do Dia D

Durante a próxima semana as palestras continuam nas demais unidades de saúde do município

Saúde da Mulher Engenheiro Coelho – A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma semana intensa de palestras em diversas unidades de saúde do município falando sobre o câncer de mama e a saúde da mulher.

Na segunda-feira (17), a doutora Monalisa Peralta, que é médica ginecologista e obstetra falou sobre a saúde da mulher no Posto de Saúde da Família José Soares da Silva (PSF 3), no Jardim São Paulo. Na terça-feira (18), a palestrante foi a doutora Mariana Rosa Ribeiro Bevilacqua. A médica, que é ginecologista e obstetra, falou sobre o câncer de mama no PSF 3.

Saúde da Mulher Engenheiro Coelho – Na quarta-feira (19), a palestra aconteceu na UBS Dr. Lucyen Alves da Costa, no Bairro Cidade Universitária. Os alunos do curso de farmácia do Centro Universitário Adventista (Unasp), falaram sobre o câncer de mama.

Durante a próxima semana as palestras continuam nas demais unidades de saúde do município.

DIA D

No próximo domingo (23), a secretaria de saúde realiza o Dia D de combate ao câncer de mama. Uma série de atividades para as mulheres acontecem no barracão da feira, entre elas, estão uma caminhada pela cidade, dia de beleza para as mulheres, além de apresentação de dança e orientações de saúde.

Confira a programação:

7h – Início da Caminhada Rosa com bexigas

8h -Término da caminhada parada na Fonte do Lago Municipal

9h – Palestra autoexame das Mamas com a Enfermeira Vanessa Casarim

9h – O evento contará com equipe de profissionais multidisciplinares para desenvolver as seguintes ações:

Direito das mulheres – Sulamita Barreira

Dia da beleza feminina: corte de cabelo, escovas, maquiagem, unhas, massagens etc.

Orientações sobre métodos contraceptivos e planejamento familiar

Entrega de roupas femininas pela Secretaria de Promoção Social

Teste rápido para infecções sexualmente transmissíveis (HIV, Sífilis Hepatites B e C)

Orientações sobre saúde bucal

Avaliação nutricional e dicas de alimentação saudável

Apresentação de dança (Zumba)

Orientação postural e massoterapia (massagem)

9h30 – Palestra com tema Universo Feminino com a médica ginecologista e obstetra Dra. Claudia Amaral

10h – Apresentação do projeto Orquestrando Esperança

10h30 – Relato de experiência de mulheres sobre o tratamento de câncer de mama:

Marcia Helena Villela

Ivailda Donizete Castro

11h – Palestra com o tema Empreendedorismo Feminino, com Rosa Maria (especialista em micro pigmentação)

11h30 – Encerramento das atividades

