Grupo Anjos de Patas recebe Moção de Congratulações em Engenheiro Coelho

Equipe de voluntárias formada por sete mulheres dá exemplo de amor e cuidado aos animais no Município

Na última sessão ordinária realizada na câmara de vereadores de Engenheiro Coelho, uma turma muito especial foi homenageada no espaço legislativo. Acontece que desde 2020, o Anjos de Patas vem contribuindo para manter bem cuidados muitos animaizinhos do Município.

A verdade é que esse grupo de sete mulheres tem feito a diferença na cidade e como forma de reconhecimento pelas ações executadas, a equipe recebeu uma moção, entregue pelos vereadores Jorge do Banco e Washington Lopes.

No entanto, o time que realiza essa tarefa solidária, faz o que faz unicamente pela força do amor à causa, tendo em vista que não há apoio do poder público em prol da entidade.

Uma das fundadoras da instituição, Elizandra Heremann, explica que está cada dia mais difícil conseguir manter o atendimento aos bichinhos.

Segundo ela, se não fossem as doações que recebem de populares e iniciativa privada, as coisas seriam mais complicadas, “no momento, nós temos um abrigo de gatos, nós resgatamos, castramos, e conseguimos os recursos por meio de rifas, brechó, pix solidário, trabalhamos em eventos vendendo alguma coisa e pedimos doações para poder manter o abrigo, é a única forma de renda que temos”.

Elizandra conta que o projeto começou em meio à pandemia, resgatando gatas que estavam abandonadas e ganhando filhotes no meio da rua. Ela lembra que pegava os bichinhos e os abrigava na casa do avô, que estava desocupada na ocasião.

Porém, os anos foram passando e o que começou como um trabalho solo voluntário, ganhou força e forma com a chegada de mais pessoas para fortalecer o trabalho. Jôse Rosa, Tamires Gomes, Grazielle Gondim, Paula Millares, Talita Huíla e Neiva Gomes, hoje compõe esse time forte em defesa dos anjinhos de patas.

Atualmente, são só sete mulheres – guerreiras, batalhadoras e amorosas – para cuidar de 50 gatos que estão sob seus cuidados. Pense, é muito gato para pouca mulher e claro: recurso escasso.

As meninas carecem urgentemente de um espaço para que possam continuar a prestar atendimento aos animaizinhos, já que, a casa do avô de Elizandra, ainda hoje, é local onde realizam as ações. Mas agora, o proprietário está precisando do imóvel. O grande dilema que as meninas do “Anjos” enfrenta é que, sem recursos elas não têm como pagar o aluguel para um novo espaço.

O vereador Jorge do Banco que vem apoiando a causa, explica que a moção foi feita também, no intuito de ajudar com que o projeto tivesse mais visibilidade, além disso afirma que tem trabalhado e buscado meios de tentar conseguir uma sede para o “Anjos”.

Jorge do Banco é um dos responsáveis pela criação do Projeto da Coordenadoria do Bem-Estar Animal, o vereador explica que este foi o primeiro passo dado a fim de legalizar as ações referentes à causa animal no município, “Fui um dos autores deste projeto de lei, por quê? Porque teria que ser dado o primeiro passo para que viessem outras leis no intuito de legalizar a causa e ainda podermos contar com apoio do executivo em prol desta luta”, disse.

O fato é que o Anjos de Patas precisa de verba, até mesmo para realizar a legalização dos documentos, para que assim possa se tornar uma Ong reconhecida oficialmente e contar com algum repasse oriundo do poder público, mas o problema é que isso é custo. E entre investir o pouco dinheiro que conseguem em papéis burocráticos e optar por pagar o veterinário para salvar a vida de um pet, a vida do bichinho é mais preciosa.

E por isso, a Elizandra deixa uma mensagem especial para você que lê esse texto: “Ajudem os protetores, se você não pode adotar, ajude com doações, faça Pix solidário, doe ração, acolha, eles precisam de ajuda e nós somos responsáveis por esses bichinhos aqui na terra”.

Você pode ajudar o Anjos de Patas realizando um Pix solidário para o número: 28355591836 (CPF de Jôse Rosa) além disso, siga-os no Instagram: @anjosdepatas.ec

