Projeto Primeira Infância Cidadã (PIC) promoveu atividades com crianças de 4 a 11 anos. Saúde, educação, moradia, transporte público e meio ambiente são temas contemplados

Crianças de Cosmópolis participaram de uma etapa importante para o levantamento de informações sobre a situação da infância no município, por meio da escuta qualificada realizada pelo Projeto Primeira Infância Cidadã. Escutar ativamente, aprender e trazer a perspectiva das crianças sobre a cidade e o espaço em que estão inseridas são o foco das atividades que tiveram 37 participantes (um grupo com 18 crianças de 4 a 6 anos e outro com 19 crianças, com idade entre 7 e 11 anos), de diferentes bairros. Este diagnóstico situacional deverá servir como guia orientador das prioridades a serem consideradas no processo de elaboração e implementação dos Planos Municipais da Primeira Infância, objetivo principal do PIC.

Utilizando uma metodologia participativa, em um ambiente lúdico e de livre expressão, a equipe do projeto fez a escuta qualificada sobre várias situações e contextos em relação à saúde, escola, família, espaços públicos, moradia e meio ambiente. Uma das questões abordadas foi o que gostariam de mudar no município, e uma das crianças declarou que queria mais cores, mais natureza e mais lugares para brincar .

“Gostaria que fosse mais segura e, na praça do Rodrigo, queria que tivesse brinquedos novos”, disse. Sobre o que falta na escola, um dos participantes enumerou vários itens: “Casinha da árvore, mais comida, mais farofa, mais feijoada, o telhado na quadra, um balanço maior e mais alto”. Ao abordar sobre sonhos, uma das crianças, na faixa entre 4 e 6 anos, falou a seguinte frase: “Que o mundo tenha muita paz e amor, acho que o mundo está sem paz e amor”.

Escuta de crianças em Cosmópolis (Foto: Divulgação)

A coordenadora de qualificação do PIC, Judite Dultra, enfatizou a importância desse processo para ajudar na elaboração de um diagnóstico participativo, para orientação dos municípios no que deve ser prioridade e ajudar a definir o direcionamento e uso responsável dos recursos públicos, atuando onde é realmente necessário para melhorar a qualidade de vida da população. “Nosso pressuposto básico é que as crianças têm direito de participar e que têm muito a contribuir para trazer uma ideia da realidade local, expressando de que forma se relacionam com a cidade onde vivem. Queremos entendê-las no seu mundo para compreender seus desejos imaginários e concretos”, conclui.

LEIA TAMBÉM:

As rodas de escuta estão sendo realizadas nos municípios participantes do Projeto Primeira Infância Cidadã em cinco estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe e Rio Grande do Norte. No total, serão ouvidas cerca de 500 crianças, selecionadas pelos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de cada localidade. O projeto é realizado pela Avante – Educação e Mobilização Social em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental e como parte da Iniciativa Territórios da Primeira Infância.

A Avante – Educação e Mobilização Social é uma OSC sediada em Salvador, Bahia. Atua, há mais de 25 anos, na garantia de direitos de crianças, jovens, mulheres, famílias e profissionais da educação, agentes comunitários e agentes públicos, participantes do Sistema de Garantia de Direitos (SGD). Como principal ferramenta de ação, a Avante faz uso de processos formativos que considerem os sujeitos como capazes de aprender, de construir significados e dar sentido às suas histórias, atuando crítica e colaborativamente na sociedade.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui