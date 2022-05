Noticias de Engenheiro Coelho - Fim de semana de Vacina

A vacina contra Influenza também está disponível para os idosos, acima dos 60 anos, para os profissionais da área de saúde.

Vacinação em Engenheiro Coelho – A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho, através da Secretaria Municipal de Saúde e da Vigilância em Saúde (VISA), realiza no próximo fim de semana, o dia D de vacinação contra Influenza e Sarampo. A vacinação acontece no sábado (30), entre as 8h e as 14h, nos PSFs (Postos de Saúde da Familia) 2 e 3 e na Sala de Vacinas. No domingo (1), entre as 9h e 12h, será a vez da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Universitários, receber a equipe de vacinação.

Alunos do Unasp de Engenheiro Coelho, conhecem a Galáxia de Gutenberg – Leia mais – Clique aqui

Vacinação em Engenheiro Coelho Dia D Contra Gripe e Sarampo

Vacinação em Engenheiro Coelho – Podem receber a vacina contra a Influenza e a do sarampo os profissionais de saúde e as crianças acima dos 6 meses de idade e menores de 5 anos. Para a Diretora da VISA, Marli Antunes Vieira dos Reis, “estamos, mais uma vez, antecipando o calendário de vacinação estadual contra a influenza. Durante a semana, já havíamos antecipado a vacinação para mulheres grávidas e puérperas. Agora, as crianças de 6 meses e menores de 5 anos além dos profissionais de educação, podem receber a vacina contra Influenza e do sarampo”.

A vacina contra Influenza também está disponível para os idosos, acima dos 60 anos, para os profissionais da área de saúde.

Vacinação em Engenheiro Coelho – No domingo (1), a Unidade Básica de Saúde (UBS), do Bairro Universitários, recebe a equipe da VISA, entre as 9h e 12h. “No domingo será a vez dos moradores do Bairro Universitários terem uma equipe da VISA para aplicar as vacinas. Estarão disponíveis todas as doses”, afirmou a diretor da VISA.

Vacinação em Engenheiro Coelho

Vacinação em Engenheiro Coelho Dia D Contra Gripe e Sarampo

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Além disso, a Gazeta tem uma super novidade para você! Que tal receber as receber as principais notícias que são veiculadas no Portal da Gazeta Regional direto no seu WhatsApp, totalmente gratuito?

Gazeta Regional

Gostou da novidade? Então, clique aqui e habilite seu App gratuitamente para receber os principais conteúdos da Gazeta direto em seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado.

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Quer saber Mais sobre Notícias de Engenheiro Coelho e Região? Clique aqui