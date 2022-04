Therezinha Franco de Oliveira será sepultada em Artur Nogueira nesta terça-feira (19); Saiba o horário

Morre mãe do ex-prefeito Pedro Franco – Morreu em Engenheiro Coelho, Therezinha Mantovani Franco de Oliveira, 77 anos, natural de Artur Nogueira (SP). Ela deixa cinco filhos, entre eles, o ex-prefeito coelhense Pedro Franco de Oliveira. Ainda ficam doze netos e um bisneto.

O funeral acontece no Velório Municipal de Engenheiro Coelho até às 15h45 desta terça. Já o sepultamento será no Cemitério Municipal de Artur Nogueira às 16h30.

O anuncio da morte ficou público após uma postagem emocionante do ex-prefeito Pedro Franco em uma rede social. Ele definiu a mãe como “Amorosa, cuidadora, alegre e temente a Deus’. E fez uma despedida. “Vai em Paz mamãe querida, mas estará todos os dias de minha vida na minha mente e no meu coração”, resumiu.

Postagem na íntegra do ex-prefeito Pedro Franco

Com o coração partido faltando um pedaço, com os olhos cheio de lágrimas quase não encharcando para escrever, venho dar a triste notícia aos Amigos e Familiares sobre o falecimento de minha querida mamãe.

Mas também quero agradecer a Deus por ter a deixado todo esse tempo com nossa família e amigos, nos ensinando a ter fé em Deus, que é com essa fé e coragem que estou escrevendo, nos ensinou o caminho correto da vida, a ser bondoso, ser honesto, ter compaixão com o próximo.

A senhora foi uma guerreira, superou um câncer, AVC, Derrame, fazia Hemodiálise, muitos outros problemas de saúde, e sempre com a mesma alegria e fé em Deus.

Nunca vi a senhora reclamar de nada.

Tenho certeza que a senhora foi morar com Deus, e a senhora tenha a certeza que cuidarei de toda a nossa família como a senhora sempre me pediu.

Morre mãe do ex-prefeito Pedro Franco – Foto Arquivo Pessoal

Postei essa foto que a senhora me mandou no dia de seu aniversário, ontem a senhora me pediu e tiramos a última foto juntos como sempre gostou, e quero ficar com as melhores lembranças possíveis.

Uma mãe Amorosa, cuidadora, alegre e temente a Deus.

Vai em Paz mamãe querida, mas estará todos os dias de minha vida na minha mente e no meu coração.

Muito obrigado por tudo que a senhora fez por nós.

Sempre a Amaremos.

