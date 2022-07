Moto roubada é encontrada em Cosmópolis

EMEB Antonio Pegorari realiza Festa Julina – No sábado (09), a EMEB Antonio Pegorari realizou uma festa com a participação dos alunos, familiares, amigos e comunidade local, juntamente com a equipe escolar.

Segundo a direção da unidade, o ‘Arraiá Pegorari’ foi um sucesso graças a parceria entre a família e a escola.

“Quando trabalhamos em conjunto, as ações acontecem e ficam agradáveis, divertidas e prazerosas”, disse a diretora, Valquíria.

Durante a festa, ainda teve a coroação do Rei Amendoim e Rainha da Pipoca, príncipes e princesas do Arraiá. Alunos e professores também apresentaram danças, quadrilhas e músicas.

Para fechar a festa com chave de ouro, houve a entrega do prêmio principal do bingo, uma bicicleta.

A EMEB Antônio Pegorari agradeceu a todos que direta ou indiretamente contribuíram para o sucesso da festa.

“Agradecemos o apoio da Secretaria Municipal de Educação por sempre estarem presentes nos apoiando! Gratidão!”.

