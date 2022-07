Cosmopolenses ganham novo conceito em barbearia

Pilotos do Clube Cosmopolense de Ciclismo participaram do Campeonato Brasileiro de BMX realizado no último fim de semana, em Londrina, no Paraná. Três atletas cosmopolenses estiveram na competição, representando o município de Cosmópolis e o Estado de São Paulo.

A competição aconteceu na Pista de BMX Supercross, no Centro Nacional de Ciclismo da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), que possui dimensões olímpicas.

Maurici Custódio conquistou o 8º lugar na categoria Cruiser 45/49 e a 5ª colocação na Men 40/49, João Lucas Tozelli do Amaral ficou em 2º lugar na categoria Boys 7 anos e Lucas Almir do Amaral foi o 8º colocado na Master e 2º colocado na Cruizer 35/39.

Os atletas contaram com apoio da Prefeitura de Cosmópolis, por meio da Secretaria Municipal de Esportes. Parabéns aos pilotos cosmopolenses!

