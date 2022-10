Jovem é preso em Campinas por pornografia infantil

Entrega dos produtos pela Abrasel e Prefeitura aconteceu na manhã desta quinta-feira

Além de levar gastronomia de qualidade, abrir as portas para que as pessoas conheçam os estabelecimentos e proporcionar entretenimento para a comunidade, o DegustArt também tem como missão conectar a sociedade aos projetos sociais voltados para famílias carentes. Com esta proposta, a 4ª edição do evento realizado de 12 a 16 de outubro no Parque Taquaral, em Campinas, atingiu seus objetivos. Durante os cinco dias de eventos foram arrecadados 1,5 tonelada de alimentos não perecíveis doados pelo público.

Os produtos arrecadados foram entregues na manhã desta quinta-feira, 20, aos representantes do Banco de Alimentos da Prefeitura de Campinas, e beneficiou 12 entidades cadastradas naquela entidade.

LEIA TAMBÉM:

Com entrada gratuita, a Abrasel Regional Campinas pediu aos visitantes que levassem um quilo de alimentos. “Consideramos a adesão à campanha muito receptiva e positiva”, comenta o presidente da entidade de bares e restaurantes, Matheus Mason. “Uma de nossas missões e DNA da entidade no campo social é estreitar as parcerias com o poder público e ajudar a conectar a população com as causas sociais, ajudando a reduzir desigualdades e a fome”, explica.

A escolha do Banco de Alimento, conta ele, “é importante no sentido de que toda a arrecadação, de fato, chega para as entidades que desenvolvem trabalhos com comunidades carentes”.

A secretária de Cultura e Turismo de Campinas, Alexandra Caprioli, destacou a parceria do Banco de Alimentos com os eventos realizados pela Pasta e parceiros, como é o caso do DegustArt. “É política da Secretaria atrelar a campanha de solidariedade a todos os eventos por nós realizados e os de parceria. Entendemos que o Banco de Alimentos dá uma confiabilidade para o público que vai ao evento e entrega os alimentos para nós porque sabe que vai chegar em boas mãos”, explica.

“Ficamos muito felizes com a entrega hoje, olhando olho no olho das entidades que foram beneficiadas. O nosso sentimento é de missão cumprida porque a solidariedade de quem foi ao DegustArt vai ajudar muitas famílias por meio dessas entidades e dessa parceria com o Banco de Alimentos”, complementa a secretária.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui