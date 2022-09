O menu de procedimentos oferecido pelo SPA Alto das Palmeiras by L’Occitane Au Brésil é um dos mais completos e sofisticados

Nesta semana o espaço de eventos Alto das Palmeiras abriu as portas oficialmente do SPA Alto das Palmeiras by L’Occitane Au Brésil, em parceria com a empresa franco-brasileira de cosméticos. Na versão SPA by, a L’Occitane oferece sua excelência na primeira experiência de parceria com um espaço de eventos.

No Alto das Palmeiras, famoso por sua rica paisagem e por ser envolto pela natureza, o spa ficará localizado numa área mais reservada, com entrada independente, pois é destinado tanto ao público da Região Metropolitana de Campinas como aos clientes que contratam os serviços de eventos.

“Desejávamos um parceiro que fizesse sentido para nosso espaço, já que estamos rodeados pela natureza e temos mais de 300 espécies de palmeiras. E não poderia ser outra marca, já que a L’Occitane Au Brésil vive a natureza do Brasil”, salienta Rangel Vilas Boas, responsável pelo marketing do Alto das Palmeiras.

Para agendar um horário ou obter mais informações sobre o menu de tratamentos do spa, basta enviar mensagem pelo WhatsApp (11) 97082-8338

SPA oferece menu variado de serviços e tratamentos

O menu de procedimentos oferecido pelo SPA Alto das Palmeiras by L’Occitane Au Brésil é um dos mais completos e sofisticados, com variados tipos de tratamentos, desde os cosméticos combinados, com esfoliação e massagem corporal, por exemplo, passando por tratamentos cosméticos faciais, corporais, até um spa a dois, dentre outros serviços adicionais.

Um dos tratamentos próprios para quem deseja relaxar da correria do dia a dia é o de Massagem Relaxante Capim-Limão Alfazema, com deslizamentos profundos em pontos específicos, para aliviar o estresse e as tensões musculares, especialmente indicado para quem tem dificuldade para dormir. O procedimento acalma corpo e mente e tem duração de 50 minutos.

Outro tratamento que promete ser sucesso, é a Massagem Fabulosa Bacuri, indicada para pessoas com personalidade hiperativa, onde acalma e conforta profundamente o corpo e a mente, com duração de 80 minutos.

E como 90% dos eventos que acontecem no Alto das Palmeiras são casamentos, o tratamento a dois para casais não poderia faltar. Seja para aliviar o stress ou ajudar a restaurar mente e corpo, a opção é perfeita para aproveitar o grande dia dos noivos.

Estrutura do SPA

O SPA Alto das Palmeiras by L’Occitane Au Brésil conta com duas suítes para tratamentos, sendo uma com banheiro e outra com jacuzzi, além de mais duas salas. Também conta com sauna e hammam. O SPA está projetando outras novidades que serão apresentadas com a chegada do verão.

Toda equipe do SPA Alto das Palmeiras passou por uma grande fase de treinamento com a L’Occitane Au Brésil para trazer a essência da marca e de seus tratamentos, para melhor atender aos clientes. Além disso, teremos um pop up dentro do nosso próprio espaço para quem desejar levar os produtos para a casa.

Serviço

SPA Alto das Palmeiras by L’Occitane Au Brésil

Estrada estadual Vinhedo/Louveira, nº 2.693 – Vinhedo (SP)

Instagram – @altodaspalmeiras

[email protected]

Agende seu horário: WhatsApp (11) 97082-8338

Sobre o Alto das Palmeiras

Com 10 anos de história, o Alto das Palmeiras é o cenário ideal para tornar os grandes momentos da sua vida ainda mais inesquecíveis. Um lugar que reúne toda a infraestrutura, recém-reformado com novo fechamento em vidro do salão, agora também climatizado, novos decks e suítes, propiciando mais conforto e opções

Um espaço completo, com projeto paisagístico único, repleto de árvores ornamentais e espécies raras de palmeiras.

Aqui a funcionalidade, elegância e natureza se complementam em um projeto cuidadosamente pensado para transformar cada celebração na realização de um sonho.

