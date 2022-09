Homem mata o irmão a facadas em Cosmópolis

O campeonato brasileiro de motocross é considerado a maior competição da América Latina

Cosmopolense é campeão brasileiro de Motocross – A Prefeitura de Cosmópolis parabeniza o cosmopolense Frederico Molina Spagnol, o Fredy Spagnol, que conquistou no último domingo (18), o título de campeão brasileiro de motocross na categoria mx2.

As etapas ocorreram no Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás e a grande final em Santa Catarina. Na somatória de pontos, Fredy conquistou o título de campeão.

O campeonato brasileiro de motocross é considerado a maior competição da América Latina.

O atleta de 23 anos compete desde os oito, e traz em sua bagagem 4 títulos de campeão estadual, 2 vice-campeonatos brasileiros, e é o atual líder do campeonato paulista.

Cosmópolis parabeniza e agradece Fredy Spagnol pelo êxito na competição, além de levar o nome do município mais uma vez para o cenário esportivo.

