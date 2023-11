Jaguariúna passa a ter serviço oftalmológico para todos os alunos do ensino fundamental

Dr. da Roça apoia e ajuda na expansão do projeto

O piloto norte-americano, Eugene Daniel Gentsch Junior, conhecido como Gene Fireball é idealizador do projeto que tem por objetivo proporcionar uma experiência única para crianças com deficiência, é o “Kart Terapia”.

Por meio de karts adaptados com dois lugares, o próprio Gene Fireball leva as crianças para passeios emocionantes que fazem com que elas se sintam verdadeiros pilotos de kart. Além de radical, os passeios contribuem para que sejam trabalhados vários aspectos das crianças, como o emocional, o equilíbrio, a socialização, concentração, o raciocínio, entre outros.

O Dr. Caius Godoy (Dr. da Roça) é amante do esporte e voltou a praticar recentemente. Ele é um apoiador do projeto de Gene e inclusive está trabalhando para trazer o “Kart Terapia” para Jaguariúna. “Como é um esporte que eu pratico, quero ajudar o projeto. Unir a paixão pelo kart com o poder que tenho de ajudar. Já pude ver esse passeio com as crianças e é realmente a coisa mais linda e emocionante de se ver”, diz o advogado.

Gene leva os karts adaptados e até monta uma pista nas cidades que não possuem kartódromo. Para a sobrevivência do projeto o piloto conta com o auxílio de patrocinadores. “Todo projeto precisa de recurso e apoio para poder sobreviver e o objetivo é propagar o Kart Terapia para chegar em Jaguariúna e beneficiar as crianças da APAE, do Centro de Equoterapia e demais entidades”, finaliza o Dr. da Roça.

Sobre Gene Fireball

Um dos pioneiros do motocross no Brasil, o norte-americano Gene Fireball é detentor de um currículo invejável em competições tanto nacionais, como nos EUA e Europa. Sua carreira no motociclismo teve início aos 14 anos com o Motocross e Supercross nos EUA e aos 19 anos foi para a Europa onde permaneceu por dois anos até se mudar definitivamente para o Brasil.

Foi campeão de todas as categorias que disputou no motocross brasileiro e chegou a ser o terceiro melhor piloto dos Estados Unidos. Hoje, ele se dedica ao projeto Kart Terapia que já assistiu milhares de crianças em todo o País.

