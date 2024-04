Mauro Haddad assume Secretaria de Mobilidade Urbana de Jaguariúna

Jaguariúna inicia na tarde desta quarta-feira, 10, a vacinação contra a dengue no município. As primeiras 985 doses do imunizante, distribuídas pelo Ministério da Saúde, chegaram à cidade nesta terça-feira e serão aplicadas a partir das 13h desta quarta, somente no grupo de crianças com idades entre 10 e 11 anos.

Todas as unidades básicas de saúde (UBSs) que contam com sala de vacina farão a aplicação a partir das 13h desta quarta. Já nos demais dias a vacinação ocorrerá no horário de funcionamento habitual de cada UBS. Não há necessidade de agendamento.

A vacinação das crianças de 10 e 11 anos segue orientação do Ministério da Saúde e atende à estratégia que permite que mais municípios recebam as doses neste primeiro momento, baseando-se no maior índice de hospitalização por dengue dentro da faixa etária de 10 a 14 anos. Em seguida, a aplicação irá avançar as faixas etárias progressivamente, assim que novos lotes forem entregues.

Apesar dos benefícios da vacinação, a Secretaria de Saúde de Jaguariúna lembra que a melhor forma de prevenção à dengue continua sendo o combate ao Aedes Aegypti, com ações coletivas e cuidados individuais para se evitar focos do mosquito – 80% desses focos estão dentro das casas.

A recomendação é para que as pessoas procurem um serviço de saúde logo nos primeiros sintomas, como febre alta, dor de cabeça, atrás dos olhos e nas articulações.

A Secretaria de Saúde reforça ainda que a vacina contra a dengue é segura e eficaz e foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A campanha faz parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Governo Federal, sendo o Brasil o primeiro país do mundo a incorporar o imunizante à rede pública de saúde.

Relação de UBSs que fazem a vacinação:

Florianópolis

12 de Setembro

Miguel Martini

Nova Jaguariúna

Cruzeiro do Sul

Roseira de Baixo

Roseira de Cima

Fontanella

