Cosmopolense é campeão brasileiro de Motocross

Festa do Imigrante – Depois de dois anos sem ser realizada em Cosmópolis, a tradicional Festa do Imigrante reuniu mais de 5 mil pessoas nos três dias do evento.

A XV edição da Festa ocorreu nos dias 08, 09 e 10 de setembro na Praça Major Artur Nogueira, popularmente conhecida como Praça do Coreto.

A população compareceu em peso e pôde desfrutar de comidas típicas alemãs, italianas, espanholas, portuguesas, suíças e os orientais (Japão).

As barracas foram de responsabilidade de entidades sociais de Cosmópolis e toda a verba arrecadada ficou com as instituições, que utilizam os recursos para a continuação e bom andamento de seus projetos.

Além da farta oferta gastronômica, os cosmopolenses puderam prestigiar diversas apresentações, como a Orquestra Sinfônica, Ginástica do Objetivo, Banda Municipal, Karatê, Orquestra de Viola, Taberna Folk, Coral Municipal, Banda Municipal e o tão esperado show do cantor Tony Angeli.

XV Festa do Imigrante reúne mais de 5 mil pessoas

A Festa do Imigrante 2022 foi uma realização da Prefeitura de Cosmópolis, por meio das Secretarias de Cultura, Saúde, Comunicação, Educação, Agricultura e Meio Ambiente, Esportes, Serviços Públicos e contou com apoio do Villa Musical, Supermercado Enxuto, Refrigerantes Furlan e Toca Eventos.

