Holambra garante investimento para recuperação asfáltica da vicinal HBR-010

O prefeito Fernando Capato esteve em São Paulo nesta segunda-feira, 14, para acompanhar a liberação de investimentos destinados pelo Governo do Estado a obras de recuperação asfáltica da estrada municipal HBR-010, que liga o Centro ao Residencial Vila das Tulipas, ao bairro Camanducaia e ao município de Jaguariúna. A via foi contemplada pela segunda fase do Programa Novas Vicinais, lançado recentemente pelo governador João Doria e que promoverá aporte multibilionário em mais de duas centenas de estradas paulistas.

De acordo com o prefeito, que foi à capital acompanhado por seu vice, Miguel Esperança, a inclusão da cidade atende a demandas feitas pela administração municipal e beneficiará milhares de pessoas. “A HBR-010 é, há anos, objeto de reclamação pelas más condições do asfalto e pelo risco que oferece a quem transita naquela região”, disse. “É uma via de acesso a Holambra por Jaguariúna e também de ligação a áreas populosas do município. Um benefício que será sentido diariamente pelos moradores e visitantes”.

Ainda segundo o prefeito, o investimento do Estado é essencial para viabilizar a obra. “É um projeto caro e que não teríamos como executar com recursos próprios num futuro próximo. Por isso, o apoio do governo nesse sentido vai ser decisivo”, diz.

A solenidade, que marcou a liberação de recursos para outras 139 estradas, foi acompanhada ainda pelo deputado estadual Barros Munhoz e pelo deputado federal Vanderlei Macris, incentivadores do acesso de Holambra a essa fase do Novas Vicinais. “A força política e o apoio de lideranças parcerias é muito importante para tornar possíveis novos investimentos para a cidade. Holambra é uma cidade querida, com grandes amigos em São Paulo e em Brasília”, ressalta o prefeito.