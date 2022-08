Festa do Agricultor na Comunidade – A Prefeitura de Cosmópolis, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SAMA), realizou a 1ª Festa do Agricultor na Comunidade do Senhor Bom Jesus, no bairro Nova Campinas.

Para celebrar o Dia do Agricultor, comemorado no último dia 28, o evento iniciou as 10h30 com uma a Missa do Agricultor, na Igreja Bom Jesus, guiada pelo Padre Diego Fabian Humeniuk. Toda a missa foi embalada por versões de músicas populares de raiz sertaneja com letras religiosas.

LEIA TAMBÉM

Após a chegada da Cavalgada, foi realizado um almoço, com barracas Típicas da Feira do Agricultor, Sorteio de Prêmios para os Agricultores, exposição de arte em pneus do artesão, Ermison Ambrósio e apresentação dos patronos da viola, Silvio Ribeiro e Aguinaldo Fadel.

Festa do Agricultor na Comunidade

A primeira edição da festa foi um sucesso e surpreendeu todas as expectativas, reunindo mais de 400 pessoas. Além disso, também foram expostos os veículos recebidos por meio do Governo Estadual.

A 1ª Festa do Agricultor contou com apoio das Secretarias Municipais de Segurança Pública e Trânsito, Serviços Públicos, Comunicação e Departamento de Turismo.

Festa do Agricultor na Comunidade

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular.

Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado.

Quer saber mais sobre Notícias de Cosmópolis e Região? Clique aqui