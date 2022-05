Festival de pesca agita domingo em Engenheiro Coelho

Engenheiro Coelho tem crescimento de 3,89% em trabalho Registrado

Engenheiro Coelho tem crescimento – A cidade de Engenheiro Coelho teve o terceiro maior crescimento de admissões da Região Metropolitana de Campinas. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e divulgado pela Associação Comercial e Industrial de Campinas, Acic.

Segundo os dados, a cidade teve um saldo positivo de 3,89%; ou seja, o seu saldo foi de 151 vagas, 533 admissões e 382 demissões. Com isso, a cidade registra um saldo positivo se comparado com as outras cidades da RMC.

Os dados do CAGED especificam que foram gerados 5.106 postos de trabalho em março de 2022, que representam 5,08% a menos do que as vagas abertas em março de 2021 (5.379) e uma perda de 40,08% na comparação com fevereiro de 2022, quando foram gerados 8.521 postos de trabalho.

O setor de serviços e o da agropecuária expandiram, respectivamente, 95,5% e 49,4%. Os demais setores regrediram na geração de postos de trabalho neste comparativo: Construção Civil (86,99%), Indústria (76,27%) e Comércio (41,64%).

Na RMC, houve 26,85% de redução dos empregos no acumulado do ano de 2022 X 2021 (janeiro a março). Nos três primeiros meses do ano foram abertas 143.272 vagas e registrados 125.931 desligamentos. O saldo foi positivo em 17.341 ofertas de emprego.

