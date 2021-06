Cringe: Entenda o termo que está em alta na internet

Vanderlei Tenório Pereira

No YouTube Brasil, desde 2011 uma modalidade de produto audiovisual vem ganhando força. Esta modalidade são as ‘webséries’, este tipo de produto está se tornando febre pelo mundo a fora, em nosso país é um gênero que tem ocupado um espaço significativo no portfólio de produções originais no YouTube. As produções estão cada vez melhor quanto ao nível de qualidade técnica, produção e roteiro original, provando mais uma vez que a internet está mais próxima de substituir a TV. Para provar isso, convido-lhes a conhecer a websérie itapirense (In)Comum.

Bora contextualizar rapidinho a websérie (SEM SPOILER): Quando uma estranha pista sobre um caso não solucionado de desaparecimento chega até as mãos do detetive particular Willian, ele se vê obrigado a deixar de lado seu ceticismo e a juntar forças com Isaac, um consultor espiritual para encontrar uma solução alternativa para o desaparecimento. Durante o percurso eles conhecem Vasti, Melanie e Lara; 3 irmãs bruxas que foram vítimas de um furto. Conforme as investigações se aprofundam e o caso de desaparecimento começa a se conectar com o furto, Willian mergulha em um mundo novo onde sua falta de fé será provada. Ficou interessado, né!. Confira o elenco: Antonio Romano (Willian), Carol Marconi (Lillian), Daniel Silvestre (Topeira), Luane Melato (Leia), Ismael Pereira (Isaac), Rodrigo Alves (Edson), Elton Gonçalves (Bruno), Paulo Ricardo (Du), Luara Zacarioto (Larissa), Henrique Rogério (Allison), José Golçalves (Leo), Natália Emmer (Vasti), Janaina Godoy (Melanie), Luiza Picolli (Lara) e Jonathan Rafael (Juca).

‘‘Mesmo sendo amadora, a entrega tanto dos atores como da produção foi surpreendente e a história contada deixa aquele gosto de sempre querer saber um pouco mais. E as reviravoltas são dignas de uma obra de suspense’’, descreve Rodrigo Alves de Jesus, diretor e ator da série.

(In)Comum conta com a condução de Rodrigo Alves de Jesus, Cléber Luiz, da Cléber Luiz Audiovisual, e Aroldo Correa, da Reel Dreams Filmes. A pré-produção ficou a cargo da Reel Dreams Filmes, produtora independente encabeçada por Rodrigo e por Aroldo Correa, junto à parceria de Cléber Luiz, da Cléber Luiz Audiovisual. A pós-produção, além dos mesmos citados acima, ainda contou com a participação de Luiz Gustavo Silva e Vagner Machado Vieira, amigos do criador da websérie. A criação, argumento e roteiro original são do ator Rodrigo Alves de Jesus.

‘‘Em 2017, demos início às gravações de (In)Comum e terminamos em 2018. Em 2019, depois de ter lançado a primeira temporada no YouTube, conheci outras pessoas envolvidas nesse meio. Uma delas foi o cineasta e produtor, Augusto Vasconcelos do Rio de Janeiro que em 2020 me convidou para gravar algo para sua websérie ‘‘Era uma vez… Deep Web’’. E, em 2020, também, produzi e atuei em um curta chamado Acerto de Contas: Uma Crônica de Juan. Um curta-metragem baseado em uma futura produção com outros parceiros’’, conta Rodrigo Alves de Jesus, criador da websérie.

A websérie possui 9 episódios todos disponíveis no canal do YouTube da Reel Dreams Filmes. A estreia da série foi em 24 de Novembro de 2019. Algum tempo depois, pensando em melhorar alguns pontos e colocar mais dinâmica entre os episódios, (In)Comum foi relançada em 23 de Janeiro de 2021, dessa vez com a parceria da Rodrigo Produções. ‘‘Mesmo sendo amadora, a entrega tanto dos atores como da produção foi surpreendente e a história contada deixa aquele gosto de sempre querer saber um pouco mais. E as reviravoltas são dignas de uma obra de suspense’’, pontua Rodrigo Alves de Jesus.

A série foi inteiramente gravada no município de Itapira, interior de São Paulo e, conta com vários locais de gravação interna e externa. Alguns locais foram casas de amigos do produtor, casarões antigos nos arredores da zona rural do município, lugares abertos e praças da cidade.

De acordo com Rodrigo Alves de Jesus, a concepção textual foi progressiva. Conforme ele ia obtendo informações e procurando inspirações, a história começava a criar vida em sua mente. ‘‘E um fato interessante é que faço algo como uma engenharia reversa; eu imagino um pouco da história até certo ponto, e já começo a escrever como seria o final e a partir do final, eu monto o meio de um modo que chegue perto ao que imaginei com sendo o início da história. Algumas inspirações são relacionadas a séries e filmes com a temática sobrenatural e investigativa. Houve inspiração vinda também de alguns game’’, detalha Rodrigo Alves de Jesus sobre seu processo de elaboração de texto.

‘‘A websérie (In)Comum além de entregar um conteúdo surpreendente em termos de cinema amador, ela é a prova viva de que quando nos reunimos com pessoas com o mesmo interesse, propósito e compromisso, tudo flui de uma forma especial. Ao invés de esperarmos algum encaixe, nós criamos nosso próprio encaixe e através disso entregamos para outras pessoas entretenimento e incentivo a ponto de encorajar aqueles que ainda estão no meio da neblina do reconhecimento, a se levantar e a criar seu próprio caminho. É claro que houve pedras no caminho, mas graças a essa união, sempre havia alguém ao lado estendendo a mão para continuar. (In)Comum é sobre entretenimento diferenciado e independente, e também sobre incentivo e mãos dispostas a ajudar’’, afirma Rodrigo Alves de Jesus.

A segunda temporada já começou a ser gravada e já conta com um roteiro pronto e com uma nova parceria, a Rodrigo Produções, do produtor Rodrigo Filipe. A segunda temporada contará com elementos sobrenaturais mais tensos que a primeira temporada, além, é claro, de novos personagens.