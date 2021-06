Como harmonizar com vinhos

Você sabe o que é qualidade de vida? Primeiro de tudo, as pessoas associam esse conceito a vários fatores como: comer bem, praticar atividade física, cuidar da saúde mental, ter mais tempo para se cuidar ou até mesmo acordar mais cedo. Entretanto, o fato é que quando fazemos algo que nos causa bem estar já associamos a qualidade de vida.

Mas, movimentar o corpo, ter uma boa alimentação, dormir bem ajudam a manter um corpo saudável. Portanto, quero dar algumas dicas valiosas sobre qualidade de vida!

Comer bem:

Certamente, cuidar da alimentação nos faz atingir um maior resultado na questão saúde. Porém, a falta de cuidado com o que comemos pode ser um gatilho para desenvolver doenças. Assim, podemos salientar que alimentos ricos em gorduras saturadas, como sódio e açucares podem levar a:

Infarto;

Derrame;

Hipertensão;

Obesidade;

Diabetes e até câncer.

Entretanto, não é difícil incluir bons alimentos no cardápio e que podem te levar a longevidade. Cientistas da universidade PARK dos Estados unidos concluíram que consumir mais oleaginosas reduz muito os riscos de males cardíacos, entre 25% e39% quando consumidos pelo menos cinco vezes por semana.

Certamente elas são ricas em gorduras boas como ômega 3, que diminuem as taxas de colesterol ruim e evitam a formação de placas de gorduras que entopem as artérias. Assim, o centro de pesquisas médicas de Cardiff no país de Gales comprovou que vítimas de ataques cardíacos aumentaram as chances de evitar novos problemas em 29% quando passaram a comer peixe pelo menos duas vezes por semana, isso por causa da presença do ômega 3. Resumindo, alimente-se bem.

Dormir bem:

Certamente, ter boas noites de sono ajudam a repor as energias, afinal, é fundamental para o organismo. Um estudo da American Academy of Sleep confirmou que dormir bem é uns dos segredos para a longevidade. Dos 2800 participantes da pesquisa, 46% que relataram insatisfação com a saúde tinham má qualidade de sono.

Além disso, outra pesquisa da Associated Professional Sleep Societies afirma que quem sofre de insônia crônica corre três vezes mais riscos de morrer em comparação a pessoas que não sofrem com o problema. Portanto, para os pesquisadores, o ideal é pelo menos 7 horas e meia de sono por dia.

Atividade física:

Atividade física gera muitos benefícios a saúde. Mais importante, dizer não ao sedentarismo significa o afastamento de várias doenças como:

Doenças cardiovasculares;

Diabetes;

Hipertensão;

Além dar energia e disposição.

Controle de peso:

Certamente manter uma alimentação equilibrada e a prática de atividade física regular é o casamento perfeito para ficar em forma, pois o excesso de peso e obesidade pode aumentar os riscos de:

Diabetes;

Derrame;

Hipertensão;

Apneia.

Além disso, a obesidade está por trás de 30% dos casos de câncer. Portanto, a regulação da dieta e de extrema importância. Também tem uma grande melhora na saúde e a autoestima segundo pesquisas feitas pelo hospital das Clínicas.

Controle o seu estresse:

Infelizmente o estresse pode contribuir para o aparecimento de doenças psicofisiológica. Portanto, é preciso observar e monitorar, pois quanto mais alto for o seu nível de estresse maior será a deterioração física e psicológica da pessoa. Resumindo, o estresse pode ser um fator de grande risco.