Por: Walter Tozzi

O ciclismo é uma atividade física que vem crescendo a cada dia, levando qualidade de vida e saúde aos seus praticantes. A bicicleta depois de sua criação a mais de 200 anos atrás, sempre fez parte do imaginário infantil como um sonho a ser conquistado. Com a evolução deste equipamento ao longo do tempo ela foi ganhando novos contornos e tecnologia, passando a fazer parte da sociedade moderna como meio de transporte, como equipamento esportivo ou como somente um desejo infantil, mas com certeza um instrumento que leva o homem de um lugar ao outro pelo próprio esforço. A “bike” ou “magrela” ou “pedal” como popularmente é chamada, tornou a bicicleta cada vez mais popular e atualmente como uma importante protagonista aliada da atividade física, principalmente em tempos de Pandemia. Aumentou significativamente o número de ciclistas nos últimos anos, associando o prazer e a liberdade que a bicicleta traz, com um excelente exercício físico promotor da saúde. Pedalar é um exercício físico aeróbico que promove a queima de gorduras, ativa o sistema cárdio-vascular, melhora o sistema respiratório, diminui os índices de colesterol e triglicerídeos, aumenta o colesterol bom, emagrece, melhora o tônus muscular e produz baixo impacto nas articulações. Estas são somente algumas das vantagens de pedalar regularmente, associando o lazer a uma prática saudável, buscando com isso maior qualidade de vida e longevidade. A prática do ciclismo também revela lugares bonitos, muitas vezes associados a caminhos entre a natureza, que são privilégio de seus praticantes, descobrindo trilhas, estradas rurais, caminhos novos aos olhos e a alma. Os praticantes do ciclismo percorrem longas distancias, carregam consigo seus equipamentos de proteção, hidratação, alimentos e muita história para contar, além de belas fotos dos caminhos percorridos, tornando assim, esta atividade uma excelente aliada do bem estar físico e mental. Durante a pandemia em decorrência da necessidade de não promover aglomerações, pedalar foi uma ótima alternativa, crescendo significativamente o número de praticantes, principalmente em percursos pelo interior paulista, descobrindo novos caminhos das cidades acolhedoras, favorecendo novas amizades e formando assim um grupo fiel a esta modalidade. O ciclismo também conta com o lado esportivo de competição, sendo uma modalidade olímpica em diversas formas, indo do “Montain Bike” ao Ciclismo de Rua e de pista, dentre outras. Pedalar também pode dar medalhas e troféus, sendo um esporte em crescimento por todo o nosso País e no Mundo.

Dia mundial sem carro

O dia 22 de setembro em diversas cidades do mundo tem o objetivo de estimular uma reflexão sobre o uso excessivo do automóvel, com isso há um questionamento sobre a vida sedentária, a poluição por combustíveis fósseis, a destruição da camada de ozônio por gazes poluentes, enfim uma reflexão ampla pela vida.

Assim a bicicleta passou a ser uma ótima alternativa de meio de transporte ecologicamente correto e promotor da saúde. O estímulo a isso é uma tendência mundial, tendo alguns países como a Holanda e Dinamarca bons exemplos, tendo em seu território juntos mais de 23 milhões de ciclistas.

Estimular a construção de ciclovias, espaços públicos para o ciclismo, facilitar o uso da bicicleta como meio de transporte, deve ser a meta dos gestores públicos como uma forma consciente de aplicar políticas públicas saudáveis e ecologicamente corretas. Eventos esportivos ou de lazer são uma ótima referência para promover esta conscientização na sociedade, devendo nossos governantes a realização destas atividades de maneira regular e constante.

Outro grande desafio é promover a segurança no trânsito aos ciclistas, sendo cada vez mais noticiadas ocorrências de acidentes, muitos com resultados fatais, mas fruto da imprudência e falta de consciência dos condutores de veículos automotores. Precisamos urgentemente que as auto-escolas promovam uma melhora na educação dos novos motoristas, alertando como lidar com os ciclistas, valendo-se dos meios de segurança para o convívio harmonioso. Campanhas educativas também devem ser promovidas pelo Poder Público, gerando assim maior respeito e boas praticas no trânsito.

Pedalar é descobrir o mundo de opções pelo olhar da bicicleta como uma ferramenta saudável e em harmonia com o meio ambiente!