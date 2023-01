Retrospectiva: Relembre fatos que marcaram o ano de 2022

Os 12 meses que se passaram foram marcados por tragédias, conquistas, mortes e polêmicas

Trouxemos fatos e momentos marcantes de 2022 que talvez você até se surpreenda pensando: ‘meu Deus, isso foi neste ano?’. Pois é. Impactados estamos com tantos acontecimentos que parece que foram há anos.

Bons ou ruins, estes fatos que hoje são lembranças com certeza impactaram a vida de muitas pessoas. Trouxeram reflexão. Movimentaram algum setor da sociedade. Todavia, outras lembranças continuarão a afetar direta ou indiretamente a nossa vida. Independentemente, confira essa leitura conosco e faça uma reflexão pessoal.

Janeiro

Tragédia em Minas Gerais

O início de janeiro trouxe uma tragédia para os moradores de Capitólio (MG). Uma rocha das encostas do famoso cânion da cidade desabou sobre barcos de turistas no dia 8.

Os trabalhos de busca envolveram cerca de 50 pessoas, entre bombeiros e militares da Marinha

Assassinato

Funcionários de empresas de ônibus paralisaram linhas urbanas e intermunicipais em cidades da região de Campinas. A manifestação aconteceu por conta do assassinato do presidente do Sindicato dos Rodoviários, Nilton Aparecido de Maria, na quarta-feira, 26.

Poupatempo de Artur Nogueira

A Prefeitura de Artur Nogueira, juntamente com o Governo de São Paulo, inaugurou no dia 28, a primeira unidade do Poupatempo da história do município. O posto tem capacidade de centenas de atendimentos presenciais e on-lines por dia.

Fevereiro

Construção da nova sede

Neste mês o presidente da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Jaguariúna, João Rodrigues, assinou o contrato de construção da nova sede.

Tragédia em Petrópolis

No cenário nacional, o início do ano trouxe uma tragédia para o município de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. No dia 15, em apenas seis horas, o acumulado pluviométrico chegou a 259 milímetros (mm), superando a média de 238,2 mm esperada para todo o mês de fevereiro.

O Corpo de Bombeiros da região fluminense contou com a ajuda de 16 Estados da federação, que enviaram cães e militares para a operação

Rota gastronômica

Jaguariúna foi escolhida pelo Governo do Estado de São Paulo para integrar o programa Rotas Gastronômicas, da Secretaria de Turismo do Estado.

Guerra

O dia 24 de fevereiro entrou para a história mundial como aquele em que as forças russas deram início à guerra contra a Ucrânia.

Março

Novo Enem

No Brasil, um dos assuntos com destaque no mês de março foi a divulgação das novas regras para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), apresentadas em entrevista coletiva no dia 17. O novo Enem entra m vigor em 2024.

Arthur do Val

Em áudios trocados com amigos em um grupo de conversas pela internet, o deputado estadual Arthur do Val (Podemos), conhecido como “Mamãe Falei”, afirmou que as mulheres ucranianas são “fáceis, porque são pobres”.

O tapa de Will Smith

Em cerimônia ofuscada pelo tapa em que o vencedor do prêmio de melhor ator, Will Smith, acertou no apresentador Chris Rock. O filme se tornou o primeiro de um serviço de streaming, a Apple TV+, a ganhar o maior prêmio da indústria cinematográfica.

“Meu comportamento foi inaceitável”, diz Will Smith sobre tapa em Chris Rock no Oscar

Doria renuncia

No último dia do mês, João Doria (PSDB) renunciou ao cargo de governador de São Paulo, para se manter na disputa presidencial. Quem assumiu a administração do estado foi o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB).

Abril

Pesar

A noite do dia 08 abalou muitas pessoas com a notícia de que a empresária Veridiana Mellilo sofreu um infarto e faleceu. Com certeza a gestora do Centro de Equoterapia (CEJ) e Centro de Autismo de Jaguariúna (CAJ) deixou uma marca no município de Jaguariúna e em todos os lugares por onde andou durante seus 33 anos de vida.

Veri, como é conhecida, tratava todos com afeto, carinho e atenção, e estava sempre disposta a mostrar o trabalho que desempenhava nos centros idealizados por seu pai, Wilson Mellilo

Recursos e veículos

Jaguariúna recebeu do Governo do Estado cerca de R$2 milhões em liberação de recursos e veículos provenientes de programas estaduais. O repasse foi feito durante evento no Instituto Agronômico (IAC), em Campinas, com a presença do governador Rodrigo Garcia.

Henry Borel

Ainda no início de abril, a professora Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, acusada junto com o ex-vereador Jairo Souza Santos do assassinato da criança, deixou o Instituto Penal Santo Expedito, no Complexo de Gericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro. No dia 6, ela recebeu tornozeleira eletrônica.

Maio

Poupatempo Jaguariúna

No terceiro dia de maio, o Poupatempo Jaguariúna foi inaugurado na presença de diversas autoridades locais e regionais. A conquista é fruto de um trabalho realizado pelos deputados federal Baleia Rossi e estadual Jorge Caruso, em parceria com o prefeito Gustavo Reis, vice-prefeita Rita Bergamasco, os vereadores Walter Tozzi, Cristiano Cecon e o coordenador regional do MDB, Arthur Álvares Cruz.

O Poupatempo é considerado um dos melhores serviços do Estado de São Paulo

Ataque no Texas

No dia 24, um homem armado assassinou crianças e professores no tiroteio mais letal nos Estados Unidos em quase uma década. O caso aconteceu na Robb Elementary School em Uvalde, no Texas. Salvador Ramos matou pelo menos 21 pessoas antes de ser morto, baleado pela polícia.

Procon

A nova sede do Procon de Jaguariúna também foi uma importante inauguração em maio de 2022. Este espaço, com certeza, ajudou a receber melhor a população e manter seu alto nível de atendimento por meio de seu diretor Edison Cardoso de Sá e sua equipe.

Floyd

A morte de George Floyd, de 40, em Minnesota, nos Estados Unidos, causou uma onda de indignação depois da divulgação de um vídeo que mostra um policial branco ajoelhado no pescoço dele. O homem reclama e diz repetidamente: “Não consigo respirar”.

Junho

Ataque a shopping

Uma quadrilha invadiu o Shopping Dom Pedro, o maior de Campinas e um dos maiores do Brasil, na noite do dia 25, para assaltar duas joalherias ao mesmo tempo. Houve pânico, pelo menos dois pontos de tiroteio e dois seguranças foram baleados na perna. Na fuga, uma mulher foi feita refém e liberada em Paulínia.

Prêmio Paes Leme

O Hospital Municipal Walter Ferrari, de Jaguariúna, conquistou o Prêmio Paes Leme, concedido pela Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas (SMCC), pela “dedicação honrosa” no combate à pandemia de Covid-19. O prêmio também é um reconhecimento ao trabalho dos profissionais de saúde do hospital.

Hospital Municipal Walter Ferrari

Programa de Desenvolvimento Turístico

Não é de hoje que se sabe que investir em turismo é sinônimo de investir na própria cidade. E pensando em promover o setor, Morungaba deu um grande passo: investiu em um projeto completo de desenvolvimento turístico com foco em agregar mais qualidade de vida para a população, potencializar os negócios locais a fim de atrair cada vez mais investidores e, é claro, tornar o destino cada vez mais atrativo para seus turistas.

Presidente da Caixa

Na noite do dia 28 um site noticioso publicou acusações de funcionárias de carreira da Caixa de que o presidente da empresa, Pedro Guimarães, cometia assédio sexual contra funcionárias.

Julho

Uma das melhores do Brasil para se viver

A Revista Isto É divulgou o Ranking “As Melhores Cidades do Brasil – 2022”, onde mostra Jaguariúna como uma das melhores cidades para se viver. “Resultados como esse são frutos de um trabalho feito com seriedade e comprometimento. Ainda temos muita a fazer, mas estamos no caminho certo”, comemora o prefeito Gustavo Reis.

Jaguariúna é a porta de entrada para o Circuito das Águas

Centro de Autismo

Foi inaugurado neste mês o Centro de Referência do Autista de Holambra (CAH). O Centro leva o nome de sua idealizadora, Veridiana Mellilo, que infelizmente deixou este mundo precocemente em abril deste ano.

20 anos parado

Após quase 20 anos desativado, o teleférico de Pedreira voltou a ser um dos cartões postais e atração turística no Circuito das Águas. Depois de um ano e meio de revitalização, o equipamento que conecta a Avenida Marginal ao Morro do Cristo voltou a operar no dia 30 de julho.

Agosto

Mês do adeus

Com figuras muito conhecidas do público que faleceram neste período. Logo no início, no dia 5, os brasileiros foram surpreendidos pela notícia da morte do comediante, apresentador e ator Jô Soares. Aos 84 anos, ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês.

Censo 2022

Com dois anos de atraso por causa da pandemia da Covid-19 (em 2020) e falta de recursos (em 2021), teve início no dia 1º de agosto a coleta de informações para a 13ª edição do Censo Demográfico.

Cidadão Jaguariúnense

O governador Rodrigo Garcia foi contemplado com o título de Cidadão Jaguariunense em evento que ocorreu na Motorola na presença de autoridades municipais, da Região Metropolitana de Campinas (RMC), secretários estaduais e deputados. O título, de autoria do vereador Walter Tozzi e aprovado pelos demais vereadores do poder legislativo, foi concedido ao governador diante dos diversos recursos enviados para o município.

Setembro

O fim de uma era

Mais longeva monarca britânica da história, que passou 70 anos no trono, atravessou crises e guerras e virou ícone pop, a Rainha Elizabeth II morreu no dia 08, aos 96 anos, no castelo de Balmoral, na Escócia. O anúncio foi feito pelos canais oficiais da família real.

Cerca de 250 mil pessoas deram adeus à rainha em um velório que começou no dia 15 e foi até o dia 19

Cena de filme

O cantor Lucas Lucco e atriz Carla Diaz vivem um par romântico no filme Rodeio Rock, e algumas cenas foram gravadas em Jaguariúna. No período de estadia na cidade, o cantor que não esconde sua paixão pelos treinos e boa forma física treinou no CT Rsport, da Academia Rsport.

Fernando e Sorocaba

Para comemorar mais um aniversário de Jaguariúna, a Prefeitura Municipal realizou no Parque Santa Maria grandioso show com a dupla Fernando e Sorocaba. A população compareceu em peso.

Outubro

Ressurreição política

Eleito presidente do Brasil, com o equivalente a 50,90% dos votos válidos, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem agora o desafio de tentar espelhar na montagem do governo a ampla aliança, não só com a divisão de cargos importantes, mas principalmente conciliando diferentes visões sobre temas centrais. É um desafio tão grande quanto foi seu triunfo.

Silêncio e manifestações

Após perder a reeleição, Jair Bolsonaro manteve-se em silêncio por 72h antes de qualquer palavra ou aparição para o povo brasileiro. No mesmo momento, em algumas cidades do Brasil foram realizadas manifestações contra o resultado das urnas que elegeu democraticamente Lula para presidente. Algumas manifestações impediam o ir e vir da população.

Manifestação pacífica realizada em Jaguariúna, no Centro Cultural

Na tela do cinema

O grande destaque do mês foi Adão Negro. O filme da DC Comics trouxe no elenco Dwayne Johnson “The Rock”, Dany Garcia, Hiram Garcia e Beau Flynn. O filme solo do anti-herói dos quadrinhos foi uma das grandes apostas da DC para emplacar uma nova franquia nos cinemas.

Novembro

Gal Costa, Rolando Boldin e Erasmo Carlos

A cantora Gal Costa morreu aos 77 anos em 09 de novembro. A artista foi uma das maiores intérpretes da MPB e estava afastada dos palcos desde setembro. No mesmo dia, aos 86 anos morreu o ator, cantor e apresentador Rolando Boldrin, que comandava o “Sr.Brasil” na TV Cultura desde 2005. Alguns dias depois, o cantor e compositor Erasmo Carlos, pioneiro do Rock no Brasil e símbolo da Jovem Guarda também partiu deste plano aos 81 anos.

Mapeamento genético

Os prefeitos da Região Metropolitana de Campinas (RMC) anunciaram que a RMC será a primeira do País a realizar um mapeamento genético em sua população, estimada em quase 3,5 milhões de pessoas, com objetivo de fomentar a medicina de precisão e melhorar o manejo da saúde individual. Todas as informações vão abastecer uma grande plataforma de pesquisa, que poderá ser usada pela indústria para novas descobertas e inovações em novos medicamentos.

Paxlovid

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou neste mês de novembro a venda do medicamento Paxlovid, utilizado no tratamento da Covid-19, em farmácias do País. A aprovação foi definida por unanimidade pela diretoria colegiada da agência.

Dezembro

Zebras da Copa do Catar

A Copa do Catar teve algumas zebras capazes de assustar o mundo do futebol. Começou na primeira rodada, com a Arábia Saudita batendo a Argentina (2 a 1) e o Japão derrotando a Alemanha (2 a 1). A Austrália bateu a Dinamarca e eliminou a seleção europeia, que chegou à Copa cercada de expectativas. A França foi a campo com time reserva e viu a Tunísia aproveitar para fazer história: pela primeira vez na história da maior competição de futebol do planeta, os tunisianos derrotam os franceses. Os ex-colonizados ganharam do ex-colonizadores por 1 a 0.

Seleção Brasileira e derrota

Além de ter perdido o hexa, o time brasileiro teve mais um marco negativo na edição desta Copa. A derrota para Camarões foi a primeira da Seleção Brasileira em Copas do Mundo para uma seleção africana. Desde 1974, quando venceu o antigo Zaire, hoje República Democrática do Congo, o Brasil tinha oito vitórias em oito jogo, inclusive duas por goleada sobre Camarões (3 x 0 em 1994 e 4 x 1 em 2014).

Pedágio

Em junho, governador Rodrigo Garcia (PDSB) disse que seria impensável aumentar as tarifas de pedágio neste ano, mas, em uma atitude de “que não quer deixar o problema para a gestão futura”, os valores aumentaram. A alta variou, em média, de 10,5% a 11,8.

Quanta coisa, né? E ainda assim não é quase nada diante de 365 dias bem vividos. A Gazeta Regional deseja que o próximo ano chegue com mais notícias boas, mais esperança e vontade de fazer dias melhores. Um Feliz 2023 para você, nosso leitor!!!

