Operação “Rodeio de Jaguariúna 2023” gera 78 autuações em rodovias de acesso ao evento

Uma novidade na já tradicional noite teste das equipes que estão atuando no Jaguariúna Rodeo Festival, o treinamento “Lace o Respeito” faz parte da série de iniciativas da campanha realizada pelo Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano (ICDH), no evento de Jaguariúna. Mais de cem pessoas foram impactadas pelas informações, passadas pela jornalista Luciana Gomes, sobre qualidade no atendimento aos público externo e interno, prevenção e combate ao assédio, o que fazer em casos de assédio, racismo, homofobia ou qualquer outro tipo de discriminação ou violência, entre outros temas sensíveis, no espaço do Camarote Brahma. O treinamento foi desenvolvido já dentro das determinações da recente lei estadual que determina esse tipo de realização em bares, restaurantes, baladas e similares, caso dos eventos de rodeio e shows musicais.

Além do treinamento, o “Lace o Respeito” tem mensagens nos muitos telões da Red Eventos, local que abriga o Jaguariúna Rodeo Festival, e um Espaço Acolhedor, com a presença de profissionais habilitados para o atendimento a possíveis vítimas de qualquer tipo de discriminação, violência ou assédio. Profissionais preparados para acolher e, se for o caso, orientar as vitimas em relação a denúncias oficiais junto às autoridades.

A diretora executiva e fundadora do ICDH, Denise Marconi, explica que com a campanha foi idealizada com muito cuidado e carinho. “O mundo está mudando e temos que acompanhar essas mudanças em todos os cenários possíveis, com ações concretas que tenham como objetivo o esclarecimento, a conscientização, a inclusão e o respeito a diversidade, entre outros pensamentos que tem como base a valorização do ser humano em sua integralidade. Nós do ICDH temos essa preocupação como DNA da instituição e atuar nos grandes eventos com esses conceitos tão clara e ativamente é uma missão que nos propomos, o Lace o Respeito nasceu dessa atuação e ganha uma dimensão mais prática em Jaguariúna, mas deve ser replicado em outros eventos pelo país”, revela a empresária.

O Jaguariúna Rodeo Festival começou na sexta, 22, tendo programação de provas de rodeio e shows musicais, com expectativa de receber público de mais de mil cidades de todos os estados brasileiros, gerando milhares de empregos diretos. O festival continua nos dias 29 e 30 de setembro.

Grade de shows do evento:

Dia 29 – Ana Castela, Bruno & Marrone, Maiara & Maraisa, DJs KVSH e Malifoo

Dia 30 – Jorge & Mateus, Luan Santana, Gustavo Mioto e Dennis

