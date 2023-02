Carnaflores começa nesta sexta com shows ao vivo na Rua Coberta

Serviços e espaços públicos de Holambra sofrerão alterações no funcionamento nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro, segunda, terça e quarta-feira, em função de ponto facultativo e feriado de Carnaval.

O Paço Municipal, as Unidades Básicas de Saúde, o Espaço do Empreendedor e a Biblioteca Municipal permanecerão fechados nos dias 20 e 21, retomando as atividades no dia 22, quarta-feira, a partir das 13h. O mesmo ocorre no Departamento de Promoção Social, no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), no Salão da Terceira Idade, no Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho (NAOTT) e no Espaço do Empreendedor, assim como nas creches municipais. Nas unidades de Ensino Infantil e Fundamental, a paralisação ocorre na segunda, terça e quarta-feira, com retorno no dia 23, quinta-feira.

A Farmácia Municipal ficará aberta no dia 20, das 8h às 16h, e fechará no dia do Feriado Nacional (21), com a volta das atividades na quarta-feira, às 13h. A Policlínica e o Serviço de Ambulância (192) funcionarão normalmente, 24 horas por dia, sem qualquer interrupção, para atendimentos de urgência e emergência.

Os ônibus do transporte público municipal funcionarão, como de costume, nos dias 20 e 23. Na terça-feira, a circulação ocorre nos horários de domingo. A coleta de lixo será realizada normalmente. A de recicláveis será suspensa apenas no dia 21. Moradores da Avenida das Tulipas, Jardim Holanda, Morada das Flores, Jardim Flamboyant, Parque dos Ipês e parte do Centro devem guardar os itens para descarte em 28 de fevereiro.

Confira o horário de funcionamento dos serviços e espaços públicos neste Carnaval:

– Unidades Básicas de Saúde, Consultório Veterinário do Programa Meu Pet e Biblioteca Municipal: atividades suspensas nos dias 20 e 21 de fevereiro. A abertura ocorre em 22 de fevereiro, às 13h.

– Creches Municipais: atividades paralisadas em 20 e 21 de fevereiro, com retomada na quarta-feira, às 13h. Nas unidades de Ensino Infantil e Fundamental a paralisação ocorre nos dias 20, 21 e 22. O retorno será em 23 de fevereiro.

– Policlínica Municipal e Serviço de Ambulância: funcionamento normal para atendimentos de urgência e emergência, 24 horas por dia.

– Farmácia Municipal: fechada no dia 21 de fevereiro e reaberta no dia 22, a partir das 13h.

– Departamento de Promoção Social, Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Salão da Terceira Idade, Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho (NAOTT) e Espaço do Empreendedor: atividades suspensas nos dias 20 e 21 de fevereiro. A abertura ocorre em 22 de fevereiro, às 13h.

– Paço Municipal: atividades suspensas nos dias 20 e 21 de fevereiro. A abertura ocorre em 22 de fevereiro, às 13h.

– Transporte público: na terça-feira, dia 21, a circulação ocorre nos horários de domingo.

– Coleta de lixo doméstico: atendimento normal.

– Coleta de resíduos recicláveis: interrupção no dia 21 de fevereiro.

