Bairro Nassif volta a receber agentes de saúde em novo mutirão contra a dengue

A Secretaria de Meio Ambiente de Jaguariúna, por meio do Departamento de Água e Esgoto (DAE), implementou medidas emergenciais para fortalecer o sistema de abastecimento de água da cidade. O objetivo é minimizar os impactos decorrentes de picos de consumo e garantir o fornecimento adequado de água à população.

Entre as ações adotadas pelo DAE destacam-se a perfuração de novos poços artesianos e a conclusão da Estação de Tratamento de Água (ETA) 6, além de outras iniciativas estratégicas que resultam num volume de 5 milhões de litros de água a mais por dia.

A perfuração de dois poços artesianos no Morro do Capotuna e a finalização de um novo reservatório com capacidade de 1.200 m³ fortalecem a captação e o armazenamento de água. Adicionalmente, a contratação de mais quatro poços artesianos em locais estratégicos, como Parque Florianópolis, Vila Mário Jorge Zambom, Nova Jaguariúna e Ana Helena, visa otimizar ainda mais a distribuição.

A finalização da ETA 6, com capacidade para 50 litros por segundo, representa um marco na melhoria da qualidade do tratamento de água – assim como a entrega da ETA 5, em outubro de 2022. Além disso, investimentos em novos equipamentos, como a aquisição de um caminhão-pipa completo e duas motocicletas, fortalecem a capacidade operacional do departamento.

Outras medidas incluem a instalação de ventosas nas principais adutoras para eliminar bolsões de ar e a modernização dos medidores para aprimorar o controle do consumo. Com isso, Jaguariúna busca garantir o acesso à água potável, fortalecer a segurança hídrica e promover o desenvolvimento sustentável do município.

Foto – Ivair Oliveira

