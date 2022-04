Wild And Free é inspirada em deserto africano e conta com peças exclusivas e confortáveis com cores neutras que podem ser misturadas com as living colours

A marca Twenty Four Seven, conhecida por atender a mulher 24 horas por dia, sete dias por semana, para estar bem-vestida em todas as ocasiões com o seu lifestyle descomplicado, agora lança sua nova coleção Outono Inverno 2022 intitulada “Wild And Free”, em um desfile superexclusivo no dia 25 de abril, segunda-feira, a partir das 18h30, no Clube de Campo do Royal Palm Plaza.

Os convidados serão recebidos com um delicioso coquetel na entrada e seguirão para o desfile com uma decoração surpreendente, seguindo a tendência da nova coleção, inspirada no Deserto Kalahari, o quinto maior do mundo, que se localiza na África do Sul e se estende pelos territórios da Namíbia e Botsuana.

Esse lugar as cores e os fenômenos da natureza selvagem, assim como os animais que nele habitam, foram pano de fundo para essa campanha. A palavra-chave foi ‘liberdade’, tudo a ver com ser feliz e viver em plenitude. O DNA da marca atesta a dupla poderosa conforto e estilo, que nasce e cresce naturalmente sem controle de regras.

Participarão do desfile nomes conhecidos como Karen Nuemberg, Carol Viel e Duda Borges.

“O desfile é um projeto ousado que criei junto à marca e pretendemos, dessa forma, conquistar mais clientes na região, com nosso jeito acolhedor, além de proporcionar experiências da nossa loja na cidade”, destaca Virgínia Galassi, proprietária da unidade de Campinas.

A estimativa é a de que o evento atraia em torno de 350 pessoas, entre convidados e imprensa. Confira abaixo a programação:

18h30 – Welcome drink;

19h – Coquetel com espaço instagramável, DJ e apoiadores;

20h – Desfile e entrega de brindes;

20h30 – Manifesto surpresa;

21h – Encerramento.

SOBRE A TFS DO CAMBUÍ CAMPINAS

Inaugurada em junho de 2020, à Rua Barreto Leme, 1800, no Cambuí, a loja está sob o comando de Virgínia Galassi, empresária, fã e cliente da marca há anos. A TFS possui o conceito Easy-Chic e descomplicado da mulher atual se vestir e ter uma experiência de acolhimento diferenciado.

O estilo Easy-Chic vai desde a alfaiataria, couro e seda até à malha e fibras naturais, como o linho e a viscose. A marca trabalha com numeração do 34 ao 44 e, PP ao GG.

A Twenty Four Seven Campinas faz parte da rede de 30 lojas espalhadas pelo Brasil e tem por objetivo atender a mulher que é 24 horas por dia, sete dias por semana, empoderada, mãe, esposa, empresária e muito mais, para estar bem-vestida em todas as ocasiões.