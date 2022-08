Os números são relacionados as vacinações aplicadas no último sábado (20)

Engenheiro Coelho Divulga balanço – A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho, através da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou os números da vacinação do Dia D, que aconteceu no último sábado (20). De acordo com o levantamento final, foram aplicadas mais de 710 doses de vacinas, entre paralisia infantil, covid-19 e influenza.

A diretora da Vigilância em Saúde (VISA), Marli Antunes Vieira dos Reis, explica a divisão das doses durante a campanha. “Nós fizemos 315 doses de paralisia infantil, que é a vacina da gotinha. Também aplicamos 135 doses de vacina contra Covid-19, 222 doses de Influenza e mais 41 doses para crianças menores de 1 ano”.

O prefeito, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda, deu o exemplo e levou o filho, Paulo Otávio, 4 anos, para receber a vacina da gotinha, no posto de vacinação do bairro Universitários. “É muito importante que os pais levem os filhos para receber a vacina. As vacinas são gratuitas e protegem nossas crianças diversas doenças”, declarou o prefeito.

MULTIVACINAÇÃO – Engenheiro Coelho Divulga balanço

A campanha será realizada em todo o país até o dia 9 de setembro. Na cidade, todas as unidades de saúde, além da Sala de Vacinas, são postos de vacinação.

O objetivo é alcançar cobertura vacinal igual ou maior que 95% para a vacina poliomielite na faixa etária de 1 a menores de 5 anos de idade, além de reduzir o número de não vacinados de crianças e adolescentes menores de 15 anos e melhorar as coberturas vacinais, conforme o Calendário Nacional de Vacinação.

SERVIÇO

Campanha Nacional de Multivacinação

Sala de Vacinas e Unidades de Saúde

Segunda a sexta-feira – 9h às 15h

UBS Bairro Universitários

Quinta-feira – 13h às 16h

Engenheiro Coelho Divulga balanço de vacinação do Dia D

