Saean divulga vagas disponíveis em concurso público

Atletas disputaram a fase Inter Regional do Campeonato Paulista no sábado, 24, e a Copa Santo Antônio de Posse no domingo, 25

Alunos do Projeto de Judô seguem garantindo medalhas nos compromissos do calendário da Federação Paulista de Judô. Somando os eventos deste sábado, 24, e domingo, 25, Artur Nogueira garantiu mais 14, sendo 8 ouros, 1 prata e 4 bronzes.

O Ginásio do CIEF de Santo Antônio de Posse recebeu a fase Inter Regional do Campeonato Paulista no sábado e a Copa Santo Antônio de Posse no domingo. Vale lembrar que no último final de semana os atletas nogueirenses trouxeram outras 15 medalhas para casa.

No sábado, os judocas Iago Araújo e João Scharwz disputaram a fase Inter Regional do Campeonato Paulista Aspirante (até faixa verde). Ambos asseguraram a vaga ao conquistarem as medalhas de bronze na fase Regional, realizada no sábado, 17, em São João da Boa Vista.

LEIA TAMBÉM:

Iago Araújo (sub18 – Meio Leve) estreou com derrota para o adversário de Indaiatuba, mas venceu todas as lutas da repescagem, garantindo a medalha de Bronze e a classificação para a fase Final do Campeonato Paulista. João Schwarz (Sub15 – Meio Leve) encontrou dificuldades e não obteve classificação.

Iago Araújo disputará a fase Final do Campeonato Paulista Aspirante no dia 15 de outubro, na cidade de Araras. Iago terá a companhia Miguel Sena (sub18 – Meio Médio), que já havia garantido a vaga durante o Open Aspirante realizado em maio na cidade de Ribeirão Preto. Lucas Santos (sub9), João Gustavo Assis (sub11) e Gabriel Franze (sub11) também lutarão na Final Paulista no dia 16 de outubro em suas respectivas categorias.

No domingo, a equipe nogueirense retornou a Santo Antônio de Posse com 18 judocas. Destaque para Caroline Keli da Silva. A atleta foi campeã da categoria Sênior Meio Pesado e 3ª colocada na categoria Absoluto.

Judocas de Artur Nogueira conquistam mais 14 medalhas em campeonatos

“Caroline faz parte do planejamento realizado em longo prazo pelo Projeto Judô Esporte Social. Iniciou o Judô como aluna há 10 anos. Passou pelas categorias aspirante, chegou a divisão especial e conquistou várias medalhas. Atualmente cursa a faculdade de Educação Física e atua como estagiária no próprio Projeto através da Secretaria de Esporte. Ela é um exemplo da importância do trabalho a longo prazo realizado no esporte”, comenta o professor, Rodolpho Lavoura.

Destaques também para João Gustavo de Assis (Sub11 – Ligeiro), Pietro Pauloski (Sub15 – Super Ligeiro), Natalia Pereira (Sub15 – Leve), Rafaela Inocêncio (Sub15 – Meio Pesado), Vinicius Mauro (Sub15 – Super Pesado), Miguel Sena (Sub18 – Meio Médio) e Michel Victor (Sênior – Meio Pesado). Todos esses atletas venceram todas as lutas e conquistaram o total de oito medalhas de ouro. Completando o quadro de medalha, Artur Nogueira ainda somou uma medalha de prata e quatro medalhas de bronze.

“O sucesso obtido por nossos judocas nas últimas semanas é reflexo de um planejamento fantástico, tanto de aulas como de participação em competições. Contamos hoje com uma equipe de professores qualificados que possuem uma grande preocupação e cuidado com a inserção de cada aluno em competições oficiais. As medalhas não são objetivos principais, mas sim consequências”, conclui o secretário de Esporte e Lazer, Caio Rodrigues.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui