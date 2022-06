“Existe uma busca incessante quanto a realização do bem do comum”

“Projeto do bem” em Engenheiro Coelho – Na tarde deste domingo (05), no Clube Recreativo São Pedro de Engenheiro Coelho, foi realizado um encontro no intuito de promover uma palestra de conscientização política.

O evento batizado de “Projeto do bem em Engenheiro Coelho”, contou com a presença de personalidades do município e vereadores. Entres os parlamentares presentes, estavam o Vereador Washington, Jorge do Banco e o vereador Rogério Santos de Osasco. Além da presença virtual do do Deputado Federal, Enrico Misasi.

Quer saber Notícias de Engenheiro Coelho – Clique aqui

A ideia central do encontro foi promover uma palestra de conscientização pública, no intuito de despertar a atenção das pessoas no tocante da esfera “desinteressada” da política nacional.

Um dos preletores da tarde, o vereador Jorge do Banco, disse que é preciso manifestar em cada cidadão o interesse de aprender e acompanhar a política para que assim, seja despertado na comunidade o senso crítico no tocante aos acontecimentos do País.

“Existe uma busca incessante quanto a realização do bem do comum. A meta do projeto é a busca do bem comum, ajudar a colocar num trilho correto a nossa cidade, nosso estado, pode parecer utopia, mas ao longo do tempo é possível”, afirma.

Projeto do bem em Engenheiro Coelho – Ouça a entrevista

Já o vereador Rogerio Santos, de Osasco, palestrante oficial da tarde, declarou que para se conquistar o bem comum é preciso de pessoas, pessoas focada no intuito de praticar o bem, “precisamos de pessoas, pessoas do bem que queiram doar sua capacidade para o bem comum. O projeto quer buscar pessoas do bem para reconstruir a sociedade”.

Vereador Rogério Santos de Osasco – Palestra no Projeto do bem em Engenheiro Coelho

Para se unir, engajar-se no projeto, o interessado pode entrar em contato com um dos representantes e solicitar mais informações, assim – consequentemente – aprender mais sobre a ação que já é realizada em várias cidades do estado de São Paulo.

Segundo o vereador coelhense, Jorge do Banco, não há acepção de pessoas, ou seja, qualquer interessado pode participar do movimento. No entanto, de acordo com o vereador, uma filtragem é realizada e nessa análise, a própria pessoa se conscientiza se continua participar ou não do projeto.

Vereador coelhense, Jorge do Banco e o vereador de Osasco, Rogério Santos – Projeto do bem em Engenheiro Coelho

“Existe um filtro natural, no qual a própria pessoa interessada irá compreender se ela ficará ou não no projeto, nós não excluímos ninguém, a própria pessoa pode avaliar-se e decidir se permanece ou não no projeto. Cada um tem o seu próprio crivo de avaliação e julga para si o que é ou não apropriado”, finaliza o vereador Jorge do Banco.

Quase 100 pessoas prestigiaram o encontro no Clube Recreativo São Pedro de Engenheiro Coelho.

Projeto do bem em Engenheiro Coelho – quase 100 pessoas participarão do evento

Por: Márcio Nato Rodrigues

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui e habilite seu App gratuitamente para receber os principais conteúdos da Gazeta direto em seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado.

Quer saber Mais sobre Notícias de Engenheiro Coelho e Região? Clique aqui