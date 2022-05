SUS em Engenheiro Coelho

SUS em Engenheiro Coelho – A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho, através da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, realizou na última sexta-feira (27), a Conferência Municipal de Saúde. O prefeito, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda, falou aos presentes durante a abertura da conferência.

A conferência foi realizada no Salão Comunitário do Jardim Eldorado, ao lado do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), e discutiu os problemas enfrentados no Sistema Único de Saúde (SUS), no período pós-pandemia, com o tema: “Os enfrentamentos do SUS pós-pandemia: construindo uma saúde melhor”.

Ao todo, são 80 delegados, divididos nas áreas de atuação do sistema de saúde da cidade, sendo eles: 40 usuários do SUS, aquele que faz uso de toda a rede de saúde SUS do município; 10 prestadores de serviço, que são pessoas físicas ou jurídicas que realizam algum tipo de serviço terceirizado para a rede SUS na cidade; 10 gestores, que atuam na gestão da saúde na cidade e 20 trabalhadores da saúde, que é a pessoa com cargo efetivo na área da saúde na cidade.

