Pela primeira vez na história de Amparo, estudantes da Rede Municipal ganham uniforme completo

A Prefeitura da Estância de Amparo iniciou a inédita distribuição de kits de uniforme escolar aos 5 mil alunos da Rede Municipal de Ensino. É a primeira vez na história do município que uma iniciativa como essa acontece. O objetivo, de acordo com a Secretaria de Educação, é dar garantia de roupas para que todos os estudantes possam aproveitar o período escolar de forma digna.

Os kits chegaram no município na sexta-feira, 02, e começaram a ser distribuídos nesta quarta-feira, 05, na Creche São Cristóvão, pelo prefeito. Os kits contêm camiseta, camiseta longa, calça e agasalho.

De acordo com o prefeito, a aquisição e a distribuição dos uniformes vêm para somar com os demais investimentos que a Prefeitura da Estância de Amparo tem feito na educação. “Sei o que é passar pelo julgamento e pela necessidade de ter uma roupa adequada para ir à escola. Por isso estamos investindo nessas peças. Tivemos todo o cuidado para que o material fosse feito com qualidade e que a medida também se transformasse em lei, a fim de que, a partir de agora, todos os anos os estudantes contem com esse aparato”, destaca.

Pais aprovam

Rosane Rodrigues, mãe de Augusto, de dois anos, e que recebeu as peças na manhã de hoje, destacou a importância da iniciativa na promoção da igualdade entre os alunos. “É uma iniciativa ótima, tanto para quem não tem condições, quanto para todos ficarem iguais. Isso é investir na educação e se preocupar com a igualdade”, frisa.

Marilda Aparecida Bueno, avó de Cintia, também de dois anos, disse que a iniciativa “caiu do céu”. “Agora de uniforme melhorou bastante. Foi bom demais. Fiquei feliz e ela também, toda poderosa”, e riu.

A distribuição faz parte do plano de governo e ocorre pela primeira vez na história de Amparo.

Secretário de Educação destacou ainda que a entrega de uniformes para os alunos representa mais qualidade, organização, segurança e igualdade de condições para todas as crianças.

Diretora da primeira escola a receber os uniformes também enfatizou que o ganho é histórico para a educação municipal. “É um marco na educação essa entrega de uniformes. A gente, enquanto entidade, se sentiu muito privilegiada em receber os uniformes. O ganho é em segurança e igualdade. O município de Amparo está investimento muito em educação e tudo o que é investido em educação sempre tem um ganho lá na frente”, destaca.

Investimentos

Além da entrega dos uniformes, a Prefeitura da Estância de Amparo tem investido pesado na educação. Foram mais de R$35 milhões em dois anos e meio de gestão.

Destacam-se as ações pela modernização dos espaços de ensino, com renovação de pintura, implementação de sistema de monitoramento 24 horas, lousas digitais, salas de informática e o moderno sistema Sesi de ensino – referência em instituições de ensino particulares -; início de aulas de musicalização infantil, com todas as escolas do Ensino Fundamental com novos instrumentos para fanfarra; criação da Feira Literária para professores e alunos; renovação de playgrounds e outros.

