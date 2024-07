Maria Gadú se apresenta em Jaguariúna

Recursos foram aplicados na modernização da iluminação e implantação de uma usina fotovoltaica, gerando economia para a instituição

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Jaguariúna foi beneficiada pela CPFL Santa Cruz com um investimento de R$265 mil aplicado em ações de eficiência energética. O recurso foi utilizado para a substituição da iluminação interna das unidades de saúde e a instalação de um sistema fotovoltaico com potência de 42,30 kWp em uma das unidades da instituição.

As ações de eficiência energética realizadas pela CPFL Santa Cruz na APAE têm o objetivo de ajudar a entidade a reduzir seus gastos com energia elétrica. A modernização do sistema de iluminação, com lâmpadas de tecnologia LED, combinada à instalação da usina solar, possibilita uma economia no consumo de energia de aproximadamente 67 MWh por ano, o necessário para abastecer mensalmente cerca de 30 residências de Jaguariúna.

“As lâmpadas LED utilizadas no projeto são mais modernas e até 80% mais econômicas, além de possuírem uma vida útil três vezes maior se comparadas com as incandescentes e fluorescentes. Já a usina gera energia limpa e renovável. Juntas, essas ações irão diminuir significativamente as despesas mensais da instituição com energia elétrica, possibilitando que outras necessidades sejam priorizadas”, destaca o gerente de Eficiência Energética da CPFL Energia, Walter Barbosa Júnior.

Com economia no custo mensal da conta de energia elétrica, a unidade investirá na infraestrutura, gerando melhoria na qualidade dos serviços oferecidos aos assistidos – Foto: Divulgação CPFL

Outro benefício do projeto é produzir impactos positivos no meio ambiente, evitando a emissão de 2,57 toneladas de CO2 na atmosfera em um ano, quantidade equivalente ao plantio de 15 árvores.

“O projeto da CPFL Santa Cruz é extremamente importante para nós. Com a redução dos custos mensais da conta de energia elétrica, poderemos direcionar os recursos economizados para outras áreas de necessidade dentro da APAE, como a infraestrutura, impactando diretamente a qualidade dos serviços oferecidos aos nossos assistidos. A iniciativa não só ajudará a aliviar nosso fluxo de caixa, mas também contribuirá para um futuro mais sustentável e eficiente”, celebra João Carlos Felício Domingues, presidente da APAE de Jaguariúna.

O projeto foi aprovado na Chamada de Projeto Prioritário de Eficiência Energética 2023 da Aneel e faz parte do Programa de Eficiência Energética da CPFL Santa Cruz, em conformidade com o plano ESG 2030 do Grupo CPFL Energia, que se propõe a realizar operações cada vez mais sustentáveis, visando deixar a menor pegada ambiental possível e ser parte da solução dos problemas das comunidades.

APAE Jaguariúna: Fundada em 16 de maio de 1989, a APAE de Jaguariúna é mantenedora de uma Escola de Educação Especial que atualmente assiste 104 crianças, adolescentes, adultos e idosos com necessidades especiais e distúrbios severos do desenvolvimento. A entidade oferece atendimentos de fisioterapia, fisioterapia aquática, fonoaudiologia, psicologia, nutrição, enfermagem, terapia ocupacional e assistência social, além de estimulação precoce, protocolo Pediasuit e Snoezelen. Na área pedagógica, oferece Educação Infantil e Ensino Fundamental. A instituição também desenvolve projetos esportivos, culturais, socioeducacionais e de lazer para a comunidade atendida.

