Farmácia Municipal e de Alto custo de Amparo ampliam horário de atendimento

Ana Flávia Alves de Souza é natural de Amparo, tem 20 anos e cursa duas faculdades: Letras Português / Inglês e Pedagogia na Universidade São Francisco

Ana Flávia Alves de Souza foi eleita no auge da pandemia como Miss Amparo 2021/2022. A eleição ocorreu de forma online e Ana se destacou entre 90 candidatas. Ela carrega o título miss até que novo concurso oficial seja realizado para coroar sua sucessora.

A partir deste título, Ana se inscreveu ao Miss São Paulo, que no ano de 2021 teve duas frentes, presencial e online, ambos com o mesmo peso e notas. Ana obteve a terceira maior nota e logo em seguida, com a resignação da segunda colocada, assumiu o posto de Vice Miss São Paulo.

“Alguns meses após a eleição meu projeto social inicial foi estar à disposição dos comerciantes afetados pela pandemia, em especial da área rural de nossa região”, conta Ana Flávia. Sua presença foi solicitada em muitos locais e assim conseguiu ajudar muitas pessoas.

Inclusive, a Câmara Municipal de Amparo realizou uma sessão de homenagem onde em Ofício reconheceu o seu título de Miss Amparo e Vice Miss São Paulo 2021/2022, além da relevância e importância dos seus projetos.

Em 2022/2023 não houve concurso de Miss São Paulo presencial, sendo aclamada uma modelo para representar São Paulo no Miss Brasil, portanto, Ana prosseguiu como vice. Em janeiro de 2023, a equipe de assessoria acordou pela manhã com a notícia que a miss aclamada não daria prosseguimento nos seus compromissos sociais. Dessa forma, Ana assumiu o título e funções de Miss São Paulo 2022/2023 e consagrou-se assim a primeira Miss São Paulo da história de Amparo e de toda região do Circuito das Águas Paulistas.

“O profissionalismo e o grande trabalho realizado pela minha equipe rendeu por dois anos consecutivos o Prêmio de Melhor Assessoria Nacional de Miss, aumentando ainda mais minha visibilidade e alcance”, comemora Ana Flávia. Atualmente a miss tem trabalho e nome consolidado, milhares de seguidores no Brasil e exterior, além de amizade e contato com diversas misses estaduais, nacionais e internacionais reconhecidas, motivo de muita honra e alegria.

O papel da Miss na sociedade atual foi ressignificado. “Ser miss é apontar, colaborar e trabalhar com os problemas sociais, ter voz e ser representante de uma mulher moderna, forte, inteligente e proativa para cidade, estado ou País que representa. Trabalho de muito profissionalismo e seriedade. Miss não é mais sobre ter somente beleza física e sim sobre ser”, finaliza Ana Flávia.

