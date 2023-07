Arthur Baldin encena monólogo ‘Tião, Meu Glorioso Café’ no Festival de Inverno de Amparo

Escritor, ator e professor de teatro apresenta peça inspirada em sua trajetória de vida no dia 16 de julho, domingo, partir das 14h, no palco da Concha Acústica na praça Pádua Salles, no centro da cidade; entrada é gratuita

Depois de passar por Atibaia, Guararema, São Paulo, Mogi Mirim e Bragança Paulista, o ator Arthur Acosta Baldin dá continuidade a turnê pelo estado e apresenta o monólogo “Tião, Meu Glorioso Café”, em Amparo. A peça tem sessão única marcada para o domingo, 16, às 14h, na Concha Acústica da praça Pádua Salles, no centro da cidade. O espetáculo, com entrada gratuita, faz parte da programação do Festival de Inverno de Amparo.

Baldin leva ao palco toda a experiência de absorver os limites impostos pela deficiência de forma sensível e humana através da arte. Em “Tião, Meu Glorioso Café”, o escritor, ator e professor compartilha com o público toda a vivência e desafios que lhe foram impostos a partir do diagnóstico de anoxia – ausência de oxigenação no cérebro –, no pós-parto, o que resultou em um leve déficit em sua coordenação motora.

Nascido em uma família que adora tomar café, Arthur Baldin usou a relação íntima com a bebida para criar “Tião”, personagem em que se inspira para demonstrar que as deficiências podem ser superadas com criatividade, empenho e bom-humor.

“Tião, Meu Glorioso Café” surgiu como ferramenta para despertar a atenção das pessoas com deficiência (PCDs), independente de qual seja, sobre realidades, pontos de vista e que há caminhos para o que muitos acham impossível. Arthur Baldin expõe no teatro os obstáculos dolorosos e até mesmo tristes vividos por ele de uma maneira simples, objetiva e com a leveza da comédia.

Trata-se de um espetáculo que pode ser visto com graciosidade, sem perder sua profundidade e que busca abrir os olhos da sociedade sobre a presença de uma minoria escondida formada por pessoas com deficiência.

“Tião, Meu Glorioso Café” tem 40 minutos de duração com faixa indicativa para pessoas a partir de 10 anos de idade. A peça conta acessibilidade para surdos (Libras). O espetáculo foi viabilizado por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC), do Governo do Estado de São Paulo.

Ficha Técnica

Espetáculo: “Tião, Meu Glorioso Café”

Ator e autor: Arthur Acosta Baldin

Duração: 40 minutos

Classificação: 10 anos

Produção e produção executiva: Diego Mozer

Identidade visual: Gabriela Zimbres

Comunicação: Rota Comunicação e Assessoria

Projeto viabilizado pelo Programa de Arte Cultural (ProAC) do Governo do Estado de São Paulo



Serviço

Espetáculo: “Tião, Meu Glorioso Café” – Festival de Inverno de Amparo

Local: Concha Acústica da praça Pádua Salles

Endereço: Praça Pádua Salles, s/n, centro, Amparo

Dia: 16 de julho, domingo

Horário: 14h

Entrada: Gratuita

