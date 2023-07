Prefeitura realiza reparo asfáltico na Av. Marginal em frente ao Centro Cultural

Os mutirões de castração de animais promovidos pela Prefeitura de Jaguariúna resultaram em um aumento de 17% no número de procedimentos neste ano em relação ao ano passado. Além das castrações, a Prefeitura iniciou neste ano a microchipagem dos animais. No total, desde abril, 324 animais foram microchipados. Todos esses procedimentos são gratuitos.

Segundo balanço divulgado pelo Posto de Atendimento Médico Veterinário de Jaguariúna, de janeiro a junho deste ano foram realizadas 913 castrações de cães e gatos, por meio do serviço público. No mesmo período de 2022, foram 779 animais castrados.

As castrações são importantes, pois, além de evitarem crias indesejadas, também reduzem doenças nos animais, como tumores, e acidentes e atropelamentos nas ruas devido à diminuição de aglomerados de animais nas vias públicas.

Já a chipagem permite um maior controle sobre os animais. O cadastramento possibilita o acesso a serviços como identificação, castração, consultas veterinárias e até fotos dos pets. Qualquer pessoa pode, com um celular, ter acesso às informações básicas sobre o animal cadastrado. O tutor do animal também tem a posse de uma carteira de identificação do pet.

Segundo a Secretaria de Saúde de Jaguariúna, as ações ajudam a divulgar a importância da castração e com isso a efetividade do programa municipal. A secretaria também informa que otimizou os agendamentos por meio de vários canais para ampliar o número de animais castrados no município.

Jaguariúna possui uma rede de saúde e bem-estar animal, composta pelo Posto de Atendimento Médico Veterinário, o Castramóvel, o Centro de Especialidade Animal – para fisioterapia e imagens de ultrassom –, centro cirúrgico no Castramóvel e unidade de Vigilância em Zoonoses. O Município também mantém parcerias com clínicas veterinárias particulares credenciadas para atendimento e castrações.

Cidade amiga dos animais

Em 2019, Jaguariúna conquistou o título de Cidade Amiga dos Animais, pela World Animal Protection (WAP). A cidade ficou em 15º lugar na classificação nacional, sendo um dos poucos municípios brasileiros a ter o selo Cidade Amiga dos Animais, obtido graças às políticas de bem-estar dos animais.

Foto: Ivair Oliveira

