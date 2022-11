Orquestra Jovem Circuito das Águas (OJOCA) encerra 2022 com concertos em Amparo

Espetáculos com entrada gratuita ocorrem nos dias 27 de novembro, 04 e 11 de dezembro, domingos, às 20h

A Orquestra Jovem Circuito das Águas (OJOCA) encerra as atividades em 2022 com duas apresentações do concerto “Um lugar pra sonhar”, marcado para os domingos, dias 27 de novembro e 04 de dezembro, às 20h. A atração ocorre na Casa do Médico, no bairro Castelo, em Amparo, cidade do interior paulista que recebe o projeto desde 2019. A entrada é gratuita.

A programação especial de fim de ano da Orquestra Jovem Circuito das Águas ainda traz o espetáculo ASA Rock Stars – “Quem veio primeiro? O rock ou os Beatles?” –, com a participação de alunos do curso de musicalização infantil desenvolvido em parceria pela OJOCA e a entidade Ação Social de Amparo (ASA).

A apresentação única acontece no dia 11 de dezembro, domingo, às 20h, no Centro Integrado Municipal de Educação (CIME) “Chapeuzinho Vermelho”, no Jardim Camandocaia, em Amparo. A entrada também é gratuita.

Viabilizados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, os programas dos concertos estarão disponíveis no sistema de escrita tátil braille, isso para que as pessoas cegas ou com baixa capacidade de visão possam acompanhá-los.

“A temporada 2022 foi de muito avanço para a OJOCA, um ano de crescimento para nossos alunos. Temos certeza que os espetáculos de encerramento irão mostrar muito bem o que construímos nesse tempo”, diz o diretor executivo da Orquestra Jovem Circuito das Águas, Diego Mozer.

CONCERTO ‘UM LUGAR PRA SONHAR’

O concerto “Um lugar pra sonhar” resgata as noites chuvosas em que vovô Angelito, interpretado pelo ator Breno Floriz, gosta de abrir seu baú da imaginação e contar histórias. Desta vez, ele direciona sua aventura à Aldeia de Lethas!

A narrativa se desenrola em uma tarde de sol na pequena aldeia. Dos bosques de Févid às catacumbas de Grumberg, tudo respirava paz. O pequeno Grefino brincava pelos campos, quando sequer imaginava o que estaria por vir”. A história é acompanhada por trilha sonora ao vivo com um programa que contém nove músicas.

O espetáculo tem a participação de mais de 40 músicos, entre alunos e professores. A regência é de Luiza Freitas.

SOBRE O ESPETÁCULO ASA ROCK STARS

Quem veio primeiro? O rock ou os Beatles? Por meio do emblemático tema surgiu o espetáculo produzido pelos alunos de musicalização da OJOCA em parceria com a ASA, entidade de Amparo. No concerto, as mais novas estrelas do rock vão explorar um universo que se expandiu a partir da chegada dos garotos de Liverpool.

Apoiados por uma banda de músicos profissionais, alunos levam ao palco uma constelação de sucessos que foram influenciados pelo bom e velho rock and roll.

PROJETO OJOCA SUPERA A MARCA DE 150 ALUNOS

A Orquestra Jovem Circuito das Águas (OJOCA) surgiu a partir da ideia de ex-integrantes da Orquestra Circuito das Águas (OCA). Desde 2019, oferece o ensino gratuito de violino, viola de arco e violoncelo para crianças, jovens e adultos de Amparo e região, com aulas coletivas de instrumento e teoria musical. Em quatro anos de atividades atendeu ao menos 150 alunos.

Com incentivo do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a orquestra passou a partir deste ano a desenvolver, em parceria com a Ação Social de Amparo (ASA), aulas de musicalização infantil para crianças assistidas pela entidade.

