USF Santa Maria do Amparo tem atividades de saúde preventiva neste sábado, 26

A Unidade de Saúde da Família do Santa Maria do Amparo tem programação para este sábado, 26. Os eventos são voltados à saúde do homem, cuidados com o diabetes, alimentação saudável e outros programas que fazem parte do equipamento. As atividades têm início às 8h.

Até às 14h, tem oferta e realização de testagem rápida para sífilis, hiv, hepatite C e hepatite B, para a população adulta, principalmente os homens. Eles também poderão realizar a testagem rápida PSA, para a detecção precoce do câncer de próstata, para homens com 40 anos ou mais. Na sala odontológica, a unidade oferecerá avaliações visando a prevenção de câncer de boca para a população adulta, das 8h às 12h.

LEIA TAMBÉM:

Na unidade, tem vacinação de campanha (poliomielite, sarampo, covid) e multivacinação para crianças e adultos em atraso da situação vacinal. A criança com a Carteira em dia recebe um cupom para o sorteio de prêmios que acontece em 20 de dezembro, na Praça Pádua Salles.

Até às 14h, tem aferição de pressão arterial e glicemia capilar para a população em geral, com foco para pacientes novos e faltosos de atendimento. Para as mulheres, têm coleta de papanicolau, exame das mamas e solicitação de mamografia conforme protocolo.

Das 9h às 13h30 tem massagem relaxante com sessões de massagem relaxante com Júnior Massagista. Das 8h às 9h tem aula de yoga aberta ao público. A programação continua em seguida, com oficina de alimentação saudável e adequada para pessoas diabéticas e população em geral que tiverem interesse.

Às 10h, tem palestra com membros da comissão de apoio às vítimas de violência doméstica, familiar e sexual da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Amparo. No período da tarde tem primeira abordagem sobre o tratamento de tabagismo/grupo de sensibilização, a partir das 13h.

A Unidade de Saúde da Família está localizada na Rua José de Giuseppe, 36.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui