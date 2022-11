GCM detém traficante com quase meio quilo de maconha no Jardim Moreirinha

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Amparo deteve um homem por tráfico de drogas no São Dimas, no sábado, 12. Os GCMs Veiga e Moises receberam denúncias por vídeo que na Rua Orlando Audry de Barros Bueno, um homem vendia drogas.

De acordo com as imagens, o suspeito buscava a droga num terreno baldio. No local apontado, o homem percebeu a presença das autoridades e tentou a fuga, dispensando pequenas embalagens na corrida.

Na abordagem, o homem tinha R$86, em dinheiro. Ele negou que estaria vendendo drogas e alegou ser usuário. As imagens contradiziam o que o rapaz dizia. Nas buscas, a GCM encontrou 20 papelotes com crack, 11 pinos com cocaína e 2,62 gramas de maconha.

Em Serra Negra, o delegado Richard Lolli determinou a prisão por tráfico do suspeito. Ele ficou a disposição da Justiça.

