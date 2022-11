Jaguariúna realiza Caminhada Azul no dia 27

Jaguariúna tem neste domingo, 20, a 5ª edição da Corrida Turística de Jaguariúna, organizada pela Associação de Atletismo e Corredores de Rua de Jaguariúna (AACORUJA) com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer. A largada é às 7h30 em frente ao Boulevard do Centro Cultural.

O percurso pode ser feito em corrida de 5 km ou 10 km ou caminhada de 5 km. São esperados cerca de 1.200 participantes.

LEIA TAMBÉM:

Segundo a organização do evento, haverá premiação com troféus para os cinco primeiros colocados (5k e 10k – masculino e feminino) do geral; três primeiros colocados de cada faixa etária (5k e 10k – masculino e feminino), além de premiação para a maior equipe. Todos os participantes inscritos receberão kit que pode conter camiseta, medalha e toalha.

Confira regulamento, percurso completo e mais informações sobre o evento no link: https://www.ticketsports.com.br/e/5-corrida-turistica-de-jaguariuna-34550.

Trânsito

Devido ao percurso da corrida, a Secretaria de Mobilidade Urbana irá realizar interdições localizadas no trânsito, com previsão de rápida resposta de desobstrução pela equipe de staff do evento, que contará com cerca de 100 pessoas. A Guarda Municipal também dará suporte no controle do tráfego.

Os participantes deverão percorrer trechos de algumas das principais vias de Jaguariúna, como Rua Cândido Bueno, Igreja Matriz, Rua José Alves Guedes, Rua Joaquim Bueno, Praça Mogi Mirim, Rua Silvia Bueno, Rua São Paulo e Rua Amazonas.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui