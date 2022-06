Engenheiro Coelho tem 120 vagas no ‘Bolsa Trabalho

Dois curtas foram exibidos no Clube Recreativo São Pedro

Cinema em Engenheiro Coelho – Na noite deste sábado (28), a cidade de Engenheiro Coelho foi palco de exibição de dois curtas, um deles – Duelo dos Arcanjos, roteirizado por Márcio Guilherme Mendes, conhecido pelo codinome, Pastor B.O, foi gravado no próprio município.

De acordo com B.O, o filme foi produzido em parceria com a Secretaria de Cultura de Engenheiro Coelho. Além de ter sido o idealizador do curta, o “pastor” que na verdade não é pastor, também atuou no filme.

Cinema em Engenheiro Coelho – Roteirista, ator e produtor, Márcio Guilherme Mendes

O Duelo dos Arcanjos narra a história da reivindicação do anjo caído Lúcifer para com o Arcanjo Miguel, sobre a disputa do corpo do patriarca da fé, Moisés.

O curta gravado e produzindo em Engenheiro Coelho, conta com ótimas tomadas, interpretação emocionante e efeitos especiais incríveis.

Cinema em Engenheiro Coelho – Ouça o Podcast

Cinema em Engenheiro Coelho – Na noite deste sábado (28), a cidade de Engenheiro Coelho foi palco de exibição de dois curtas,

Para o autor e roteirista do filme, Márcio Guilherme Mendes – Pastor B.O, o curta é um dos mais enigmáticos que ele já escreveu, “esse curta está carregado de efeitos especiais, e, só foi possível a produção, graças ao apoio da prefeitura”, afirma

Além disso, segundo o produtor e ator, a ideia é que o curta se torne uma série, “na verdade o curta acaba sendo uma propaganda, um chamarisco para quem sabe produzirmos uma série tratando sobre o tema e ainda relatar os conflitos do nosso mundo começou em um tempo no universo por causa da disputa de dois arcanjos”, disse.

O roteirista e produtor disse que em breve a produção estará disponível em algumas plataformas.

Quer saber Notícias de Engenheiro Coelho – Clique aqui

Amor de Deus – Filme rodado em Engenheiro Coelho

Cinema em Engenheiro Coelho – Diretor Bellamir Freire

Além da exibição dos dois curtas, o público que esteve presente no Clube, pôde conhecer o elenco do longa que está sendo rodado na cidade: “O Amor de Deus”.

O diretor Bellamir Freire, que está na cidade de Engenheiro Coelho Coordenando as filmagens, disse que é uma alegria estar em terras coelhenses produzindo “cinema brasileiro”, ele elogiou o município e ressaltou a receptividade do povo coelhense, “as pessoas são incríveis, a cidade é maravilhosa, o poder público apoia a cultura e isso é muito importante”.

Freire afirma que o nome de Engenheiro Coelho aparecerá no longa, “A história do filme se passa numa cidade como Engenheiro Coelho, e o nome do município – pode marcar aí – aparecerá”.

O cineasta disse que o público pode esperar um filme cheio de emoções que vai retratar a realidade do cotidiano, “terá muitas coisas que vão emocionar o público, muitas viradas e histórias, creio que todos vão gostar”.

Já o ator Raphael Montagner, uma das atrações do longa, conta que, em mais de 20 anos de carreira, nunca se sentiu tão bem acolhido para trabalhar numa produção, “Estou lisonjeado! Em mais de 20 anos de carreira nunca fui tão bem recebido numa locação, na verdade, na cidade, pois a prefeitura nos cedeu o município inteiro para podermos trabalhar e nós vamos retribuir levando Engenheiro Coelho para o cinema”, declara.

Cinema em Engenheiro Coelho – ator Raphael Montagner

Montagner também falou de outros projetos que estão em andamentos e os que andam sendo reprisados na TV, além de dar dicas para os novos atores, “gentileza gera gentileza, as conquistas e as vitórias vem no percurso, a vida é ciclo e nós temos que ser generosos e buscar sempre fazer o bem ao próximo”.

Já o vice-prefeito Adesio Dias, elogiou a produção e acredita que a obra será uma ótima ferramenta de divulgação para Engenheiro Coelho. “O filme é maravilhoso, ótimos atores, é um filme que pode ganhar o mundo e a gente fica contente pois, levará o nome de nossa cidade para além”.

Cinema em Engenheiro Coelho – vice-prefeito Adesio Dias

Para o vice – prefeito, apoiar a arte é abrir portas para as oportunidades. Adesio, que também conviveu no meio artístico, sabe como são as dificuldades, “quando comecei na música, não recebi muito apoio. Então, hoje, quando posso apoiar algum tipo de arte, ainda que pessoalmente, estendo a mão. Tenho um simples estúdio e gravo todos os estilos, é uma ajuda para que a pessoa possa seguir o caminho dela, não custa ajudar” enfatiza.

O vereador Jorge do Banco, que também é presidente da Comissão Permanente de Cultura Lazer e Turismo da Cidade, esteve no local e falou sobre a importância da produção, “estou radiante! Hoje, foi um dia histórico em nosso município, gravarem dois filmes e exibirem para um público enorme? É motivo de muita felicidade, o cinema como a sétima arte é o que me toca mais profundamente e ter essas produções em nossa cidade é motivo de muita alegria”.

Cinema em Engenheiro Coelho – Vereador Jorge do Banco, Ator Raphael Montagner e Dolores esposa do Vereador Jorge

O parlamentar argumentou ainda que as produções representam avanço e demonstram a evolução de Engenheiro Coelho, “As pessoas precisam de entretenimento, Teatro Cinema, música é cultura, é arte, essas produções na cidade significam evolução, crescimento e quem ganha com tudo isso é o munícipe” finaliza.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Além disso, a Gazeta tem uma super novidade para você! Que tal receber as receber as principais notícias que são veiculadas no Portal da Gazeta Regional direto no seu WhatsApp, totalmente gratuito?

Gazeta Regional

Gostou da novidade? Então, clique aqui e habilite seu App gratuitamente para receber os principais conteúdos da Gazeta direto em seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado.

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Quer saber Mais sobre Notícias de Engenheiro Coelho e Região? Clique aqui